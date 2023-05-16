Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 мая 2023 8:14

Депутаты Тюменской облдумы хотят ввести новые штрафные санкции для владельцев собак

Документ призван увеличить ответственность собственников домашних животных
Серафима Краснова
Документ призван увеличить ответственность собственников домашних животных.

Документ призван увеличить ответственность собственников домашних животных.

Фото: Татьяна Коркина

Депутаты Тюменской облдумы хотят ввести штрафные санкции для владельцев собак. Инициаторами законопроекта стали Владимир Сысоев, Глеб Трубин, Артем Зайцев и Иван Вершинин. Документ, внесенный на рассмотрение, призван увеличить ответственность собственников домашних животных.

– Отсутствие наказания за нарушение норм приводит к тому, что некоторые владельцы домашних животных безответственно относятся к своим обязанностям. Предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества жителей, – указано в законопроекте.

В документе говорится, что владельцев собак планируют штрафовать за ненадлежащие содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов, за выгул домашних питомцев вне специальных мест и без поводка и намордника. Речь идет о территориях у зданий здравоохранения, школ и вблизи детсадов. Дополнительные санкции будут накладываться, если собака нанесла вред здоровью человека или другого животного.

Планируют парламентарии наказывать и хозяев-живодеров за истязание животных. В законопроекте указано, что штраф за нарушения этих требований предусматривается от 1 000 до 5 000 тысяч рублей.