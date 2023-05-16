Депутаты Тюменской облдумы хотят ввести новые штрафные санкции для владельцев собак

Документ призван увеличить ответственность собственников домашних животных. Фото: Татьяна Коркина

Депутаты Тюменской облдумы хотят ввести штрафные санкции для владельцев собак. Инициаторами законопроекта стали Владимир Сысоев, Глеб Трубин, Артем Зайцев и Иван Вершинин. Документ, внесенный на рассмотрение, призван увеличить ответственность собственников домашних животных.

– Отсутствие наказания за нарушение норм приводит к тому, что некоторые владельцы домашних животных безответственно относятся к своим обязанностям. Предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранности имущества жителей, – указано в законопроекте.

В документе говорится, что владельцев собак планируют штрафовать за ненадлежащие содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов, за выгул домашних питомцев вне специальных мест и без поводка и намордника. Речь идет о территориях у зданий здравоохранения, школ и вблизи детсадов. Дополнительные санкции будут накладываться, если собака нанесла вред здоровью человека или другого животного.

Планируют парламентарии наказывать и хозяев-живодеров за истязание животных. В законопроекте указано, что штраф за нарушения этих требований предусматривается от 1 000 до 5 000 тысяч рублей.