Туроператоры не ожидают снижения цен на авиаперелеты в летний сезон из Тюмени

В 2023 году авиакомпании сделают ставку на Дагестан. Фото: Виктория Гаврик

Тюменским туристам назвали самые выгодные направления для летнего отдыха. В 2023 году авиакомпании сделают ставку на Дагестан, но и там есть определенные сложности. По мнению турагента Дмитрия Тарасова, сэкономить тюменцам в этом году не получится, так как цены на авиаперелеты уже выросли.

– Есть чартерная программа в Сочи от Аэрофлота. Удобно, что багаж 23 килограмма уже включен в стоимость плюс десять килограмм ручная кладь. На борту покормят, и выбрать места онлайн можно за 24 часа бесплатно. Да, путевки на лето, конечно, стоило приобрести заранее. Сейчас цены уже выросли. Снижение цен на авиабилеты или какие-то горячие предложения перед вылетом на летний сезон – конечно, не верится, что такое может произойти. Ведь традиционно это период отпусков всей семьей, а в связи с тем, что в этом году многие направления закрыты, ажиотаж на курорты Краснодарского края высокий. А аэропорт функционирует только в Сочи, поэтому снижения цен я не жду, – уточнил Дмитрий Тарасов в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень».

Эксперт отмечает, что дальневосточные курорты из Тюмени всегда были достаточно дорогостоящими, поэтому отдыхают там только местные жители. Согласно открытым интернет-источникам, билет из областной столицы до Владивостока можно приобрести за 22-25 тысяч рублей. Прямых рейсов нет, только с пересадкой в Новосибирске.

– Рассчитывать, что Дагестан на летний сезон возьмет на себя большую часть турпотока, наверное, не стоит. Аэропорт в Махачкале функционирует, но отдельная база там совсем невысокая, инфраструктура для семейного отдыха с детьми тоже не развита. А на дальневосточные курорты всегда авиабилеты были дорогими, и традиционно там проводят летние отпуска жители Дальнего Востока, – подчеркнул турагент.

Напомним, у тюменцев появится шанс улететь в Грузию через Москву с мая 2023 года. Приобрести билет жители Тюменской области смогут за 20 тысяч рублей. Авиакомпания «Азимут» получила от Росавиации разрешение на осуществление перелетов в Грузию.