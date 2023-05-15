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15 мая 2023 14:20

Организаторы праздников рассказали о падении спроса на пышные свадьбы в Тюмени

Организацию свадьбы сейчас бронируют только те люди, которые собираются организовать веселье за городом
Виктория Гаврик
Организацию свадьбы сейчас бронируют только те люди, которые собираются организовать веселье за городом.

Организацию свадьбы сейчас бронируют только те люди, которые собираются организовать веселье за городом.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени за четыре месяца 2023 года заключили брак 1437 пар, только в апреле решили создать новую ячейку общество 427 тюменцев. Однако не всё так радужно, как может казаться на первый взгляд. Организаторы праздников сообщили, что, несмотря на теплые дни и прекрасную погоду, шумные застолья пока планируют очень немногие.

– В мае нынче везде ни у кого нет свадеб. Площадки все свободны. В прошлом году люди активнее женились и выходили замуж, тем более хотели пышное мероприятие. Мы ждем пока, обычно все женятся, конечно, в августе. Такой мощный наплыв клиентов в это время. Все считают, что это самый теплый месяц: нет особой жары, – рассказала тюменский организатор свадеб Юлия Гилева в беседе с корреспондентом «КП»-Тюмень».

Специалист пояснила, что организацию свадьбы сейчас бронируют только те люди, которые собираются организовать веселье за городом, в частном доме, коттедже или на собственной даче.

Психолог и карьерный консультант Ольга Соколова отметила, что изменились времена, брак уже перестал быть чем-то священным и духовным. На сегодняшний день заключение брака – это всего лишь законодательная формальность. Люди обычно женятся или выходят замуж при рождении ребенка.

– Здесь больше играет экономический расчет: гуляем один день, а эти денежные средства можно было бы реализовать на перспективные вещи или цели. Средняя стоимость свадьбы на сегодняшний день начинается от 300 тысяч рублей и более. Эту сумму можно было бы вложить в квартиру, машину или нужные вещи. Здесь действует принцип целесообразности. Не секрет, что сейчас разводятся достаточно много и женятся немало. Раньше проводили пышные свадьбы, чтобы девушку в белом платье один раз выдать замуж, собиралась родня со стороны жениха и невесты, все знакомились. Это было некое вливание в семейное русло. Раньше клановость была очень культивируема. Сейчас свадьбы модно проводить в стиле «вечеринка», без больших толп родственников. Еще несколько десятков лет назад свадьбы создавались не для молодых, а для родни, чтобы они попели и потанцевали. На сегодняшний же день, свадеб может быть много: люди женятся, разводятся и по новой. Отношение к свадьбам изменилось. У людей такое мнение: либо мы проводим свадьбу пышно и очень богато, либо совсем без нее, просто расписались, и всё. Молодежь думает: «Ну зачем я буду делать застолье, чтобы накормить родственников, они ушли, подарили непонятные подарки, и потратить кучу денег». Тюменцы предпочитают долго жить вместе, присматриваться друг к другу, а о свадьбе обычно задумываются на четвертый-пятый год совместной жизни. Примечательно, что обычно это просто роспись, потому что «ну зачем нам делать пышное торжество, если мы и так живем вместе». Регистрация брака на сегодняшний день – это просто факт законодательного оформления наших отношений и не более, – уточнила психолог Ольга Соколова в беседе с корреспондентом «КП»-Тюмень».

Напомним, что Международный день семьи отмечают в Тюмени и области 8 июля. Не исключено, что в этот день десятки и сотни пар захотят создать новую ячейку общества.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ