Организаторы праздников рассказали о падении спроса на пышные свадьбы в Тюмени

Организацию свадьбы сейчас бронируют только те люди, которые собираются организовать веселье за городом. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени за четыре месяца 2023 года заключили брак 1437 пар, только в апреле решили создать новую ячейку общество 427 тюменцев. Однако не всё так радужно, как может казаться на первый взгляд. Организаторы праздников сообщили, что, несмотря на теплые дни и прекрасную погоду, шумные застолья пока планируют очень немногие.

– В мае нынче везде ни у кого нет свадеб. Площадки все свободны. В прошлом году люди активнее женились и выходили замуж, тем более хотели пышное мероприятие. Мы ждем пока, обычно все женятся, конечно, в августе. Такой мощный наплыв клиентов в это время. Все считают, что это самый теплый месяц: нет особой жары, – рассказала тюменский организатор свадеб Юлия Гилева в беседе с корреспондентом «КП»-Тюмень».

Специалист пояснила, что организацию свадьбы сейчас бронируют только те люди, которые собираются организовать веселье за городом, в частном доме, коттедже или на собственной даче.

Психолог и карьерный консультант Ольга Соколова отметила, что изменились времена, брак уже перестал быть чем-то священным и духовным. На сегодняшний день заключение брака – это всего лишь законодательная формальность. Люди обычно женятся или выходят замуж при рождении ребенка.

– Здесь больше играет экономический расчет: гуляем один день, а эти денежные средства можно было бы реализовать на перспективные вещи или цели. Средняя стоимость свадьбы на сегодняшний день начинается от 300 тысяч рублей и более. Эту сумму можно было бы вложить в квартиру, машину или нужные вещи. Здесь действует принцип целесообразности. Не секрет, что сейчас разводятся достаточно много и женятся немало. Раньше проводили пышные свадьбы, чтобы девушку в белом платье один раз выдать замуж, собиралась родня со стороны жениха и невесты, все знакомились. Это было некое вливание в семейное русло. Раньше клановость была очень культивируема. Сейчас свадьбы модно проводить в стиле «вечеринка», без больших толп родственников. Еще несколько десятков лет назад свадьбы создавались не для молодых, а для родни, чтобы они попели и потанцевали. На сегодняшний же день, свадеб может быть много: люди женятся, разводятся и по новой. Отношение к свадьбам изменилось. У людей такое мнение: либо мы проводим свадьбу пышно и очень богато, либо совсем без нее, просто расписались, и всё. Молодежь думает: «Ну зачем я буду делать застолье, чтобы накормить родственников, они ушли, подарили непонятные подарки, и потратить кучу денег». Тюменцы предпочитают долго жить вместе, присматриваться друг к другу, а о свадьбе обычно задумываются на четвертый-пятый год совместной жизни. Примечательно, что обычно это просто роспись, потому что «ну зачем нам делать пышное торжество, если мы и так живем вместе». Регистрация брака на сегодняшний день – это просто факт законодательного оформления наших отношений и не более, – уточнила психолог Ольга Соколова в беседе с корреспондентом «КП»-Тюмень».

Напомним, что Международный день семьи отмечают в Тюмени и области 8 июля. Не исключено, что в этот день десятки и сотни пар захотят создать новую ячейку общества.