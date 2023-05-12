Всегда на подхвате: легко ли быть ассистентом стоматолога?

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12 мая во всем мире отмечают День медицинской сестры. Представители этой важной, ответственной и незаменимой профессии работают и в стоматологии. Пользуясь праздничным поводом, хотим рассказать, за что отвечают ассистенты стоматолога и почему это те люди, о которых часто говорят: «Мы без вас как без рук!».

Мы живем в эпоху расцвета информационных технологий. Казалось бы, внедрение компьютеров в разные сферы жизни, и особенно в медицину, приводит к тому, что некоторые профессии постепенно исчезают за ненадобностью, а людей всё чаще заменяют умные роботы.

Безусловно, стоматология идет в ногу с прогрессом и активно использует в работе все его достижения, однако есть специалисты, которые всегда были, есть и будут, потому что ни один робот пока не обладает способностью делиться душевным теплом, проявлять человеческое внимание и живое участие к судьбе своего ближнего. И одна из таких профессий – медсестры.

Люди, вызывающие восхищение всего человечества

Первое в мире сообщество медсестер появилось в далеком для нас, современников, 1853 году, когда англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, монахини и такие аристократки, как она сама, покинувшие богемный мир ради благотворительности, медицины и помощи обычным людям. Несмотря на отсутствие медицинского образования, женщины ухаживали за больными и ассистировали врачам на операциях.

Так и появилась новая профессия, представителей которой принято чествовать и благодарить 12 мая – в день рождения основательницы профессионального сообщества, заложившей основы современного сестринского дела.

Неудивительно, что высшая и самая престижная награда для каждой медсестры – премия имени Флоренс Найнтигейл. Это медаль, на которой изображена женщина со светильником, символизирующая собой доброту, свет, сострадание и желание помочь каждому. На оборотной стороне медали, которую присуждают медицинским сестрам и братьям за исключительную преданность своему делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, можно прочесть надпись: «За истинное милосердие и заботу о людях, вызывающие восхищение всего человечества».

От улыбки станет всем светлей

У современных медсестер есть несколько профилей, но к их общим обязанностям относятся уколы, капельницы, измерение температуры и давления, контроль за больными по назначению врача.

В стоматологии работа медицинских сестер, которых чаще называют ассистентами стоматолога, включает в себя целый ряд важных задач.

Начнем с того, что ассистент стоматолога – это часть дружной стоматологической команды и тот самый человек, который встречает и приветствует каждого пациента, приглашает его пройти в кабинет, помогает удобно расположиться в кресле, расслабиться и настроиться на комфортный и результативный прием. А если к стоматологу приходит ребенок, то задача ассистента усложняется, ведь малыша бывает не так-то просто успокоить, развеселить и настроить на доверительный лад и сотрудничество с доктором.

Ассистент стоматолога играет ключевую роль в организации многих рабочих процессов, но самая главная задача этого специалиста – помощь врачу при работе с пациентами во время приема, до и после лечения и других процедур. Именно поэтому помощнику стоматолога так важно быть одновременно компетентным и знающим специалистом, улыбчивым, доброжелательным и общительным человеком, излучающим уверенность и спокойствие и умеющим расположить к себе каждого, кто приходит на прием, а также создать приятную обстановку в кабинете.

Внимательный ассистент стоматолога всегда на одной волне с пациентом: он поправит спинку кресла и подголовник, предложит прополоскать рот или попить воды, спросит, как вы себя чувствуете и всё ли в порядке.

Благодаря его чуткости и отзывчивости взрослые и дети чувствуют себя на осмотре и во время лечения у врача-стоматолога по-домашнему уютно и спокойно.

Стоматолог без ассистента как без рук!

Ассистент – это самый первый помощник и правая рука стоматолога. Врач и его ассистент выступают и работают в команде, и это очень важно.

В современных условиях, когда в стоматологическом деле задействовано много новейшей аппаратуры, роль и значение ассистента значительно возросли, потому что потребность врача в помощнике увеличивается с каждым днем, а сам ассистент отвечает за полную готовность к работе большого числа сложных медицинских инструментов.

Кроме этого, ассистент стоматолога готовит кабинет к встрече пациентов, помогает врачу на приеме, организует рабочее пространство, следит за чистотой и порядком, соблюдением многочисленных профессиональных стандартов и выполнением правил техники безопасности. Ассистент всегда на подхвате!

Зная последовательность врачебных действий, он предугадывает все потребности доктора, погруженного в процесс лечения, и заранее готовит все нужные инструменты и материалы. Этот специалист отвечает за наличие и стерильность инструментов, знает все шаги и последовательность этапов пломбирования, эндодонтической обработки корневых каналов и всех остальных стоматологических процедур.

От профессиональных навыков и опыта ассистента зависит результативность и эффективность работы врача-стоматолога, а грамотная организация рабочего процесса экономит время доктора и пациентов. Про этого сотрудника стоматологии можно смело сказать: без него как без рук! Причем в прямом смысле слова, ведь врачи-стоматологи всегда работают с ассистентами в четыре руки.

– Сегодня хочу поздравить всех наших коллег – ассистентов стоматолога с Международным днем медицинской сестры! Этот профессиональный праздник не зря приходится на середину светлого, солнечного, цветущего мая: вы всегда дарите пациентам самые лучезарные улыбки, умеете поддержать и подбодрить в любой ситуации, найти такие теплые слова, которые в любого вдохнут спокойствие и самый позитивный настрой! Хочется выразить искреннюю признательность от лица всех врачей за ваш добросовестный труд, пунктуальность, внимательность ко всем деталям нашей общей, большой и важной работы! Профессию медсестры может выбрать только по-настоящему добрый чуткий и отзывчивый человек. Мы желаем вам здоровья, счастья, внутренней гармонии и побольше поводов для счастливых улыбок! С профессиональным праздником вас, коллеги! – поздравляет Елена Кошелева, главный врач, врач-стоматолог семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Напоминаем, что перед прохождением любой процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или другие заболевания, непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом своего доктора.