Только посмотрите, какая красота: как мы готовили сырники, шашлык, роллы и вяленые помидоры по рецептам Юлии Высоцкой

Фото: Алексей Косенчук / Вера Зенина / Юлия Кучеренко

Кто бы мог подумать, что спустя двадцать лет с момента премьеры кулинарное шоу Юлии Высоцкой «Едим дома» будет вновь пользоваться небывалой популярностью. А дело все в том, что некто откопал на просторах интернета старенький выпуск, в котором актриса и кулинар готовит «пышные сырники». Рецепт растекшегося по сковородке десерта, скажем прямо, получился неудачным, из-за чего на актрису хлынула волна хейта.

Особой популярностью у зрителей нынче пользуется рецепт куриных крылышек на мангале, суп из раков, томленые три часа в духовке помидоры в масле, кривые роллы, макароны с водкой и многое другое. Мы решили испытать на себе парочку рецептов Юлии Высоцкой и приготовить в точности (ну, почти) по ее канонам. Разделив рецепты между сотрудниками редакции, каждый отправился сначала в магазин, а потом и на кухню, предвидя, что некоторые блюда придется выбросить.

«Чем чернее, тем лучше»

Наш корреспондент Юлия Кучеренко взялась готовить томленые помидоры в духовке. По рецепту Высоцкой, овощи должны находиться под температурой 190 градусов три (!) часа. Ведь по словам самой телеведущей, томаты «чем чернее, тем лучше».

Ингредиенты:

- сливовидные помидоры (1,5 килограмма)

- свежий орегано, чеснок, сухой базилик, черный перец горошком, морская соль;

- рафинированное оливковое масло.

- Начиная готовить «сказочные» помидоры, я предполагала, что блюдо может получиться. Хотя морально готовилась к тому, что придётся отмывать форму для запекания и духовку. Согласно этапам рецепта Юлии Высоцкой, я взяла помидоры, вымыла и разрезала их, убрав сердцевину с семенами. Уложила половинки помидоров в форму для запекания в один слой разрезанной стороной кверху.

Первоначально помидорки выглядели так. Красиво, вкусно и полезно. Но это пока мы их не поставили в духовку Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Затем Юля с трудом нашла в приправах сухой базилик, смешала его с чесноком и солью, и посыпала этой смесью. Вместо орегано в ход пошла свежая петрушка. На первоначальном этапе казалось, что блюдо может выйти реально вкусным, пока несчастные овощи не залили до краев оливковым маслом (бедная поджелудочная!).

Помидоры спустя минут сорок выглядели вполне себе живыми Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- После этого форму я поставила в разогретую до 190 градусов духовку. Запекала 2 часа 20 минут, но уже спустя час 20 помидоры достаточно почернели, и я решила убавить температуру до 140 градусов. В рецепте указано, что помидоры нужно поместить в банку и залить их тем маслом, в котором они томились. Но так как попробовать эту «красоту» так никто и не решился, обугленные помидорки вместе с маслом отправились в унитаз, - вздыхает Юля.

А это месиво было готово спустя два часа. И это мы еще убавили температуру! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На выходе получилось нечто несъедобное и насквозь промасленное. Смотреть на это невозможно, не то, что есть Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Главное – сахарная пудра

Вера Зенина взяла на себя «пышные, с хрустящей корочкой, сырники». Юлия Высоцкая признается, что таких сырников и «сама не пробовала», хотя муж (Андрей Кончаловский, - прим. ред.) обожает «именно такие». Еще раз внимательно посмотрев рецепт, Вера взялась за готовку только после того, как все домашние были накормлены.

Ингредиенты:

- сухой творог (350 граммов);

- куриные яйца (1 шт.);

- сливочное масло (1,5 ст. л.);

- жирная сметана (1 ст. л.);

- коричневый сахар (1 ст. л.);

- мука (1 ст. л.);

- морская соль (1 щепотка).

- Открыв видеорецепт, я начала следить за процессом, - рассказывает Вера. – Поначалу все шло как обычно, я знала, что в творог нужно добавить яйцо, сахар и муку, но вот о масле и сметане услышала впервые.

Сделав все, как было сказано, Вера получила кремообразную массу: плотную и пышную. Правда, на этом плюсы закончились.

Из такой каши нормальных сырников не постряпаешь! Фото: Вера Зенина

- Сформировать из нее сырник было практически невозможно, поскольку все прилипало к рукам и, тем самым, здорово раздражало. Обмазав сковороду смесью из двух масел, я выложила «растекающиеся горочки» и начала терпеливо ждать послания свыше. Ведь кто-то же должен был мне сказать, насколько сильно разогревать сковороду, сколько обжаривать с каждой стороны и как понять, что сырники готовы.

Примерно так выглядит начало жарки сырников по рецепту Юлии Высоцкой Фото: Вера Зенина

Чуда не произошло, поэтому Вере пришлось действовать наугад.

- Каким-то образом первые два сырника я смогла перевернуть, и они не развалились, но с остальными такой фокус не прошел. Пришлось собирать распавшиеся лепешечки и вновь придавать им форму. Позже оказалось, что сырники надо поставить сырники в духовку на пять минут, после чего она станут «невообразимо пышными». Есть в этих словах доля правды. В духовом шкафу сырники и впрямь поднялись, но как только их достали - сдулись обратно. Кстати, заметить это можно и в ролике, - говорит наш корреспондент. - Подводя итог, могу сказать, что сырники вышли вполне съедобными, но не более. Вкуснейшими и нежнейшими, как заявляет автор рецепта, назвать их точно нельзя.

Сырники расползлись по сковородке Фото: Вера Зенина

Тут сырники получились более-менее. Фото: Вера Зенина

Да, не забудьте все присыпать сахарной пудрой, чтобы лучше выглядело.

Пышные сырники от Юлии Высоцкой с сахарной пудрой Фото: Вера Зенина

Блюдо японской кухни

Корреспондент Вика Гаврик решила приготовить роллы, однако рецепт Высоцкой, говорит, сильно отличался от привычного. На кухне Вика провела около 40-50 минут, причем большая часть времени ушла на подготовку ингредиентов. Заметьте, этот рецепт отличается от того, что делала Юля в своем популярном ролике.

Ингредиенты:

Для заправки:

- рисовый уксус (2 ст.л.)

- сахар (1 ч.л.)

- морская соль (1 ч. л.)

Основные:

- стейк семги или лосося (2 шт.);

- рис для суши (полстакана);

- огурец (1 шт.);

- кресс-салат (50 г);

- маринованный имбирь (50 г);

- два листа нори;

- кунжутное семя;

- соевый соус;

- васаби.

- Активная фаза готовки роллов из семги заняла у меня 15-20 минут, ведь я приготовила две порции, - говорит Вика. - Сначала поставила вариться рис, залила его, как указано в рецепте, одним стаканом воды. К моему удивлению, он подгорел, хотя я варила его на режиме работы плиты «5», что составляет половину от полноценных «9». Параллельно я подготовила заправку из соли, сахара и рисового уксуса. После того, как подгорел рис, я его сбрызнула этой заправкой. Лосось слегка обжарила и разобрала на волокна, порезала огурец.

Дальше пришло время заворачивать ролл. На лист нори Виктория выложила ложку риса, потом васаби, огурцы и кресс-салат. Сверху, как сказано в рецепте, посыпала его кунжутом и выложила рыбу.

В своем рецепте Высоцкая предлагает заворачивать ролл «кулечком», а внизу «сделать зажимщик». Однако ролл все-таки развалился, потому что в рецепте не говорится, что нори нужно заворачивать слегка влажными от воды руками, чтобы он хорошо формировал «кулечек». Рис желательно заливать двумя стаканами воды, иначе варка в 20 минут превратит его в подгоревшую кашу.

А вот такие роллы по рецепту Юлии Высоцкой сделала Вика Фото: Виктория Гаврик

- На вкус ролл получился вполне нормальным, не считая оттенка подгорелого риса. Но васаби лучше не добавлять, перебивает весь вкус блюдо. Непонятно только, зачем в блюдо класть кресс-салат? Особого вкуса он не дает, - вопрошает Вика.

Роллы с подгоревшим рисом Фото: Виктория Гаврик

С пылу, с жару

Редактор Алексей Косенчук решил приготовить куриные крылышки на мангале, обернутые беконом и политые «маринадом» из сока агавы, соли, соевого соуса. В общем, всего, чем можно полить – тем и поливал.

Ингредиенты:

Основные:

- куриные крылья — 1 кг

- бекон — 300 г

- лук зеленый — 4 стебля

- оливковое масло — 3 ст. л.

- соевый соус — 3 ст. л.

- сироп агавы — 2 ст. л.

- рисовый уксус — 2 ст. л.

- перец чили молотый — 1 щепотка

- соль морская — 1 щепотка

Для сервировки:

- помидоры — 5 шт.;

- петрушка — 3 веточки;

- оливковое масло — 2 ст. л.

- соль морская — 1 щепотка.

- Сложность приготовления крылышек на мангале состоит в том, что они должны полностью прожариться, а не сгореть, как на видео у Юли, - говорит Алексей. – Для маринада также необходим сок агавы, про который я вообще впервые слышу. Однако по рецепту Высоцкой в смеси обязательно должна присутствовать «сладость», поэтому я без зазрения совести заменил его на обычный мед.

После того, как были готовы угли, Алексей решил не заморачиваться с обмоткой бекона вокруг крышылек, а съесть его вприкуску (все равно бы сгорел, и, по мнению Юлии Высоцкой, «раз сгорел, значит, больше не нужен»).

- Вообще, конечно, нормальные шашлыки надо мариновать хотя бы пару часов. Но раз я старался следовать этапам, пришлось маринадом поливать чуть ли не на подложке, - говорит Алексей.

Помытые крылышки поливали маринадом прямо на подложке Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Несмотря на то, что крылья беконом так и не обернули, они все равно подгорели. И дело как раз-таки в маринаде, которым поливали мясо: смесь лишь стекала на угли, разгорая пламя, как в знаменитом ролике Юлии.

Из-за стекающего маринада угли начинали пылать Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тем не менее, крылышки прожарились практически полностью, и даже были съедобны.

И вот что в итоге вышло: из-за маринада крылья подгорели. И слава Богу, что не додумались завернуть их в бекон. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ИТОГ

Из четырех блюд по рецептам Юлии Высоцкой мы не притронулись только к вяленым помидорам. Да, посмеяться над кулинарными шедеврами можно, но, как ни крути, блюда оказались съедобными.

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