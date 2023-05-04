Потасовка женщин на Олимпийской закончилась распылением газового баллончика и заявлением в полицию

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Потасовка между двумя женщинами на улице Олимпийской во дворе дома № 36 закончилась заявлением в полицию и газовым баллончиком. В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись, на которой две тюменки выясняют отношения.

После просмотра кадров становится ясно, что конфликт между женщинами вспыхнул из-за взаимных упреков и замечаний. Одна из жительниц высказала претензию другой из-за ноги, которую блондинка поставила на бордюр. В ответ женщина начала ругаться, а потом стала угрожать оппонентке баллончиком. Видеозапись вел приятель одной из участниц конфликта.

– Ты кто такая, чтобы со мной на ты разговаривать? Ты кто вообще такая? Я тоже здесь живу, – слышны слова в кадрах, опубликованных в социальных сетях.

Иногда мужчина вмешивается в конфликт девушек, пытаясь урегулировать спор мирным путем. Внезапно одна из тюменок вытащила из кармана баллончик и распылила его в лицо оппонентки. Позже женщина бросилась убегать, но вслед за ней погнались приятели пострадавшей.

В социальных сетях сообщается, что пара написала заявление в полицию, приложив видеоматериалы. Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что знают о ситуации.

– Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливают обстоятельства произошедшего. После установления всех деталей будет дана правовая оценка в пределах компетенции МВД, – сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Напомним, что в Тюмени старшеклассники устроили драку в школьном туалете из-за вейпа. В результате драки весь школьный туалет оказался в крови, включая раковину, двери и пол. Директор общеобразовательной школы и МВД России по Тюменской области подтвердили информацию о драке ребят на территории учреждения.