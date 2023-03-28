В Тюмени старшеклассники устроили драку в школьном туалете из-за вейпа

Директор общеобразовательной школы прокомментировал инцидент с дракой. Фото: Татьяна Коркина

В тюменской школе накануне, 27 марта, дети устроили драку из-за вейпа. Подробности инцидента журналисту «Комсомольской правды Тюмень» рассказал источник, знающий ситуацию изнутри. По словам инсайдера, один из школьников попросил у приятеля электронную сигарету. Однако друг отказал ему. Между ребятами завязался словесный конфликт.

— Они зашли в школьный туалет. Владелец вейпа начал избивать одноклассника, ему не понравилась навязчивость товарища. Одному из ребят сломали нос, все его лицо было в крови, как и рубашка. Другой участник конфликт разбил себе все костяшки. Скорую врачи не вызывали, оказали помощь на месте в медицинском пункте, — рассказал детали произошедшего инсайдер корреспонденту «КП-Тюмень».

Инцидент произошел в Средней общеобразовательной школе №30 имени Ф.Е. Федорова на улице Московский тракт. Стало известно, что родители пострадавшего парня написали заявление в полицию на школьника. По некоторой информации, мать подростка, которому разбили нос, работает в этой же школе учителем.

В результате драки весь школьный туалет оказался в крови, включая раковину, двери и пол. Кадрами видеосъемки с места происшествия поделились с корреспондентом «Комсомольской правды Тюмень».

Директор общеобразовательной школы и в пресс-службе МВД России по Тюменской области подтвердили информацию о драке ребят на территории учреждения.

— Администрация школы подтверждает, что 27 марта между двумя школьниками произошла конфликтная ситуация. Образовательным учреждением проводится проверка по факту травмы учащегося. После инцидента с ребятами поработал социальный педагог, им оказывается психологическая и педагогическая помощь. Реализуются примирительные процедуры с учащимися и их родителями. Оба подростка сегодня утром (28 марта) присутствовали на занятиях, — пояснил журналисту «КП-Тюмень» директор школы №30 города Тюмени Александр Бормотов.

За комментарием корреспондент также обратилась в пресс-службу МВД России по Тюменской области.

— Сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту. После установления всех обстоятельств примут меры в пределах компетенции, — сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев.

Напомним, возле школы № 25 в Тюмени случилась коммунальная авария. Гейзер горячей воды открылся недалеко от образовательного учреждения в понедельник, 27 марта 2023 года.