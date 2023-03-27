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НовостиПроисшествия27 марта 2023 12:43

Возле школы № 25 в Тюмени случилась коммунальная авария

Школьникам приходится переходить дорогу по реке
Серафима Краснова
Школьникам приходится переходить дорогу по реке.

Школьникам приходится переходить дорогу по реке.

Фото: Татьяна Коркина

Еще один порыв трубы произошел на пересечении улиц Грибоедова и Ялуторовской. На перекрестке прорвало трубу с горячей водой, пишет «Мегатюмень». По словам прохожих, школьникам приходится переходить дорогу по реке.

В пресс-службе УСТЭК отреагировали на инцидент, заявив, что на пересечении улиц произошел порыв теплосети. Бригада оперативных служб выехала на место происшествия. На время специалисты отключили участок сети.

– В настоящее время место разлива и выхода теплоносителя на поверхность огорожено, происходит откачка воды, – уточнили в пресс-службе УСТЭК.

Кроме того, сотрудники компании согласовывают ремонтные работы на участке, выясняют обстоятельства повреждения и масштабы работ. Без тепла и горячей воды на улице остались 4 многоэтажных дома и 3 социальных объекта.