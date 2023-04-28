В Тюмени на пороге гимназии № 65 школьницы устроили драку

Информацию о драке между ученицами подтвердили в МВД и школе. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на пороге второго корпуса гимназии № 65 избили девочку. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. На видеозаписи видно, как одна из школьниц изо всей силы пытается опрокинуть вторую, в конце концов у нее это получается. Однако на этом она не останавливается, а продолжает добивать оппонента ногой.

Информацию о драке между ученицами журналисту издания «Комсомольская правда» – Тюмень» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области и в образовательном учреждении.

– По данному факту сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку, направленную на установление обстоятельств и дачу правовой оценке случившегося, – рассказал редакции начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Антон Каморников.

В образовательном учреждении подтвердили факт драки, но подробности разглашать не стали. Конфликт с девочками был разобран, работа с ученицами и преподавателями проведена, заявили в учреждении.

Отметим, что инцидент произошел 21 апреля 2023 года, но видеозапись случившегося появилась в Сети только накануне вечером. Предварительная причина конфликта: одна из девочек негативно высказалась в сторону другой.

Напомним, что в Тюмени старшеклассники устроили драку в школьном туалете из-за вейпа. Потасовка произошла в школе № 30 имени Ф. Е. Федорова на улице Московский Тракт. Одному из ребят тогда сломали нос, родители пострадавшего обратились в полицию.