В тюменские больницы требуются более 200 врачей и медперсонала

В 2022 году в медицинские учреждения региона на работу устроились 601 молодой специалист. Фото: Татьяна Коркина

В медицинских учреждениях города Тюмени на 31 марта 2023 года имеется потребность в 121 враче и 87 специалистах со средним медицинским образованием. Речь идет о подведомственных учреждениях департамента здравоохранения региона, частные клиники сюда не включены.

– Наиболее востребованными специальностями остаются врачи, работающие на участках (врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый), а также врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер-гинеколог и врач-офтальмолог, – сообщили в департаменте здравоохранения по запросу редакции «Комсомольская правда Тюмень».

В ведомстве рассказали, что в прошлом году в медицинские учреждения региона на работу устроились 601 молодой специалист. Большая часть из них – 201 сотрудник – это студенты, окончившие обучение по программам высшего образования и прошедшие процедуру первичной аккредитации. Почти 108 медиков успели окончить обучение по программам ординатуры, а со средним профессиональным образованием – 292 специалиста.

Для привлечения и закрепления медицинских кадров в учреждениях здравоохранения реализуется целый комплекс мер социальной поддержки: от обеспечения работников служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда региона до социальных выплат и займов работникам бюджетной сферы на приобретение жилого помещения.

Также врачи в Тюменской области имеют возможность возместить расходы на оплату занимаемой общей площади жилых помещений, оплату услуг по электроснабжению и теплоснабжению в размере 100 процентов от установленных тарифов медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в сельской местности, а также пенсионерам из их числа. Продолжают в регионе действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Некоторым медицинским специалистам предлагают на бесплатной основе взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Добавим также, что средняя зарплата медицинского персонала, по данным Тюменьстата за январь текущего года, в регионе составила 51 тысячу рублей. В Тобольске медики получают от 52 тысяч рублей, в Ялуторовске - 47 тысяч рублей. Примечательно, что оплата труда врачей с высшим образованием в Тюменской области составляет 99,6 тысяч рублей. Это на пару сотен рублей ниже, чем в 2021 году. Самые большие зарплаты у врачей Тобольска — в среднем 113 тысяч рублей.

Напомним, в Тюменской области аналитики зафиксировали дефицит инфекционистов и травматологов. На одну вакансию приходится всего 0,02 резюме. Рынок труда проанализировали специалисты по подбору персонала. Немного лучше ситуация с офтальмологами (0,08) и врачами функциональной диагностики (по 0,07).