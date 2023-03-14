В Тюменской области появился дефицит инфекционистов и онкологов Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области дефицит инфекционистов и травматологов. На одну вакансию приходится всего 0,02 резюме. Рынок труда проанализировали специалисты по поиску работы. Немного лучше ситуация с офтальмологами (0,08) и врачами функциональной диагностики (по 0,07).

— В топ-20 самых дефицитных специализаций среди врачей вошли травматолог, кардиолог, эндоскопист, физиотерапевт, педиатр, онколог, уролог, психиатр, врач ультразвуковой диагностики (УЗИ), гинеколог и невролог, — заявили в пресс-службе компании.

Медицинским специалистам предлагают оплату труда ежемесячную от 30 тысяч рублей. Заведующие отделением в Тюменской области получают от 70 тысяч рублей. Из 48 врачебных специальностей в 39 количество вакансий превышает число потенциальных сотрудников.

Отметим, в регионе работодатели почти не ищут геронтологов, диетологов и челюстно-лицевых хирургов.