Аномальный снегопад и гололед в Тюмени привели к многочисленным ДТП с пострадавшими

Водители жалуются на гололед, который образовался на дорогах. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня утром, 14 апреля 2023 года, Тюмень сковали 9-балльные пробки из-за аварий, гололеда и водителей, которые поторопились сменить зимнюю резину на летнюю. Заторы фиксируются на улицах Монтажников и Федюнинского. Сервисные карты зарегистрировали в городе более 10 дорожно-транспортных происшествий.

Водители жалуются на гололед, который образовался на дорогах, и надеются безопасно добраться до работы и домой. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась в пресс-службу УГИБДД по Тюменской области с вопросом, сколько аварий произошло в регионе за последние сутки и когда все-таки стоит менять зимнюю резину автолюбителям.

– За прошедшие сутки на дорогах Тюменской области произошло шесть ДТП, в них девять человек получили различные травмы. Три человека пострадали сразу в одной аварии, в том числе двое несовершеннолетних. ДТП произошло в Тобольском районе в седьмом часу вечера на 192-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Автомобиль Renault Logan съехал в кювет и опрокинулся. На машине были установлены демисезонные шины, семья из четырех человек возвращалась домой из Нижневартовска в Челябинск. В результате ДТП пассажиры иномарки – 33-летняя мама, пятилетняя дочь и шестилетний сын – получили различные травмы. Водитель не пострадал. В связи с тем что в регионе меняются погодные условия, водителям необходимо принимать дополнительные меры безопасности: сбавлять скорость, соблюдать дистанцию и следовать правилам дорожного движения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области по запросу редакции.

Добавим, что в течение дня машины сталкивались в разных частях Тюменской области, но не все ДТП были с пострадавшими. Скачок аварий начал проявляться накануне, 13 апреля, когда бушевали метель и ветер в области. Основными причинами ДТП в регионе за прошедшие сутки стали превышение скорости, несоблюдение дистанции и правил дорожного движения, в частности выезд на встречную полосу. В Госавтоинспекции сообщили, что пока еще рано менять резину на автомобилях.

– Каждый водитель делает выбор самостоятельно, но нужно учитывать погодные и климатические особенности: сегодня тепло, завтра холодно. Как показывает практика, безопаснее всего менять шины в Тюменской области в конце апреля, но нужно консультироваться с синоптиками. Резину с зимней на летнюю необходимо менять тогда, когда погода в регионе стабилизируется, плюсовая температура установится в течение нескольких дней. Именно тогда рекомендуется «переобуваться», но торопиться нельзя, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что из-за высокого спроса стоимость поездки на такси в Тюмени выросла в несколько раз, некоторым пользователям предлагали поехать до места назначения за 900 рублей в границах города.