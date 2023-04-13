После 11 апреля тюменцы несколько дней не могут дозвониться до справочной службы «Госуслуги»

Жалобы поступили от читателей в редакцию. Фото: Татьяна Коркина

Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных. Вчера, 12 апреля, Совет Федерации одобрил этот закон. В связи с этими событиями тюменцы уже несколько дней не могут дозвониться в информационно-справочную службу портала «Госуслуги». Жалобы поступили от читателей в редакцию «Комсомольской правды Тюмень».

— Уже несколько дней не могут дозвониться до портала «Госуслуги»! Переводят на информационную службу, потом минут 5-6 я слушаю гудки и обрыв звонка, а потом все по кругу. Невозможно, — рассказала читательница нашей редакции.

Судя по всему, ажиотаж и активность пользователей портала связаны с вопросом жителей, как восстановить или зарегистрироваться на государственном сервисе, чтобы отслеживать электронную повестку. Журналист «КП-Тюмень» на личном опыте попыталась удалить и восстановить личный кабинет на портале.

Как убедилась автор материала, удалить страницу на сегодняшний день можно. Процедура удаления своей учетной записи из сервиса заняла буквально минуту. Надо только помнить актуальный пароль.

Сначала придется зайти в личный кабинет, потом перейти в раздел «Профиль» и нажать на вкладку со своими ФИО.

Сначала придется зайти в личный кабинет, потом перейти в раздел «Профиль» и нажать на вкладку со своими ФИО. Внизу личного кабинета есть действующая кнопка «Удалить профиль». Позже вам откроется окно, где нужно нажать «Удалить учетную запись».

Следом высветится предупреждение, что удаление приведет к потере всех данных на «Госуслугах» без возможности восстановления: пропадут документы, история платежей, сообщения и так далее. Если это условие вас устраивает, то нужно только ввести пароль, символы с картинки и нажать кнопку «Удалить». И все.

Следом высветится предупреждение, что удаление приведет к потере всех данных.

Повторный вход в личный кабинет после этого невозможен. С восстановлением доступа немного сложнее. Согласно открытым интернет-источникам и официальному порталу «Госуслуги», вернуть личный кабинет невозможно, можно только создать новый. Для этого якобы стоит обратиться в МФЦ. Но все оказалось намного проще.

Корреспонденту «КП-Тюмень» в справочной службе, когда она все-таки до него дозвонилась, рассказали подробную инструкцию, как вернуться в «Госуслуги». Есть три возможности создать страницу. В первую очередь нужно указать в регистрационной форме на государственном портале свою фамилию, имя и мобильный телефон, а также некоторые другие данные: СНИЛС, электронную почту. После клика на кнопку регистрации вам придет СМС-оповещение с кодом для подтверждения.

Повторный вход в личный кабинет после этого невозможен.

Дальше следует основное – подтверждение личных данных. Для этого есть три способа. Первый, рассказали журналисту «КП-Тюмень», сходить в МФЦ с необходимыми документами: СНИЛС и паспорт. Но если вы не хотите выходить на улицу или ждать в очереди, имеются другие варианты.

Можно зайти в интернет-банк, перечень которых указан на портале «Госуслуги», найти вкладку «Регистрация на Госуслугах онлайн». Пройти регистрацию или подтвердить свою учетную запись. Нужно только чтобы ваш новый личный кабинет был привязан к номеру телефона, к такому же, как и кабинет в онлайн-банке. Поиск учетной записи занимает 1-2 минуты. Аккаунт находит вашу запись и автоматически ее подтверждает.

Можно зайти в интернет-банк, перечень которых указан на портале «Госуслуги», найти вкладку «Регистрация на Госуслугах онлайн».

После проверки данных вы сразу получите подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или центра обслуживания. Также есть третий способ создать подтвержденную страницу, заказав из профиля код для подтверждения личности по Почте России.

Журналист нашей редакции воспользовалась вторым способом, у нее все получилось.

После проверки данных вы сразу получите подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка.

Напомним, жители Тюменской области станут получать электронные повестки в военкоматы через портал «Госуслуги».