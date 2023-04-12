Жители Тюменской области станут получать электронные повестки через «Госуслуги» в военкоматы

11 апреля парламентарии Госдумы приняли поправки в закон в третьем чтении. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы станут получать электронные повестки в военкомат через личный кабинет на Госуслугах. Накануне, 11 апреля, парламентарии Госдумы приняли поправки в закон в третьем чтении.

Согласно документации, электронная повестка считается врученной сразу после попадания в реестр, который будет создан в ближайшее время. В течение 20 дней, если военнообязанный человек не придет в военкомат, против него вводятся ряд ограничений: запрет на выезд из страны, запрет на использование автомобиля. А также уклонисты не смогут зарегистрировать ИП, оформлять кредиты и продавать (покупать) недвижимость.

Добавим, военкоматы получили возможность самостоятельно ставить граждан на учет без личной явки. Как власти планируют контролировать передачу электронной повестки через государственный портал, а также что делать у кого нет доступа к «Госуслугам», пока неизвестно.