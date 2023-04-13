Школа и научный центр: какие места посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 апреля в Тюмени

О приезде в Тюмень Михаила Мишустина стало известно всего пару дней назад. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Тюмень. Правительство региона 13 апреля 2023 года представило краткий анонс приезда председателя правительства. В маршруте парламентария указано сразу несколько важных точек Тюменской области. В частности, физико-математическая школа, промышленные предприятия и лабораторно-исследовательский центр.

Напомним, как строились и открывались эти объекты. Судя по напряженной обстановке на дорожном объекте в районе Старотобольского тракта, председатель правительства посетит сегодня предприятие «Тюменские моторостроители». Перед рабочей поездкой по объектам, как стало известно редакции «КП»-Тюмень», у премьер-министра назначена встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Первая точка маршрута – физико-математическая школа

Школу открыли 7 лет назад, в 2015 году. На сегодняшний день там обучаются лучшие умы региона. Перед приемом в образовательное учреждение придется сдать определенные экзамены, чтобы попасть в элитное заведение. Школа принимает детей от 10 лет, здесь ребята проходят обучение с пятого класса. Как и заложено в самом названии, образовательное учреждение имеет физико-математический уклон, в нем занятия для детей проходят по особой программе, с углубленным изучением физики и математики.

Вторая точка маршрута – завод «Тюменские моторостроители»

Предприятие накануне отметило свое 60-летие. Выручка компании превышает порядка 4,5 миллиарда рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказывал, что завод взял курс на отказ от импортных технологий, а также первым стал активно внедрять проекты по импортозамещению. Компания производит новые двигатели для многих регионов России, а также отправляет свою продукцию за границу.

Третья точка маршрута – лабораторный центр на улице Тимофея Кармацкого

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, обещали в правительстве, посетит научный центр. Он расположен на улице Тимофея Кармацкого, где активно ремонтировали дорогу накануне, 12 апреля, рассказывали очевидцы в социальных сетях.

По словам тюменцев, вблизи лаборатории специалисты сровняли газон, отремонтировали бордюры и сделали свежую разметку. Напомним, что на открытии профильного центра в Тюмени присутствовал губернатор Александр Моор, а также приезжал председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

Сейчас в научном центре проводят ряд геологоразведочных и геохимических работ в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, говорится на официальном сайте компании. Активную работу сотрудники лаборатории ведут не только в Тюменской области, но и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в других городах Севера.

Кто еще приехал в Тюменскую область

Отметим, что кроме Михаила Мишустина Тюменскую область сегодня, 13 апреля, посетит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который некоторое время работал в Тюменском государственном университете. Также в областную столицу прилетел министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Добавим, что о приезде в Тюмень Михаила Мишустина стало известно всего пару дней назад. Долгое время правительство держало в тайне посещение региона высокопоставленным чиновником. Перед началом поездки по городу председатель правительства России встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором, с которым обсудит ряд важных вопросов.

Стоит напомнить, что последний раз чиновник такого масштаба посещал Тюменскую область в 2013 году. Тогда Дмитрий Медведев посетил главные точки города и проверил стратегически важные объекты.