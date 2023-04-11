В Тюменской области глава поселения Любовь Иванова незаконно «поделила» земли своей деревни между родственниками

Обвиняемым запретили менять местожительства. Фото: Татьяна Коркина

Главу «поделенной» деревни в Нижнетавдинском районе осудили на 3 года. Любовь Иванова незаконно оформляла землю для родственников. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, главу Канашского поселения Любовь Иванову и гражданина Александра Мальцева признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 части 3 «Мошенничество с использованием платежных карт».

– В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Ивановой Л.Г., Мальцеву А.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года каждому, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области по запросу редакции «КП»–Тюмень».

Обвиняемым запретили менять место жительства, а также они должны отмечаться в государственном органе раз в месяц. За их поведением будет усилен контроль. Кроме того, к ответственности привлечена еще один фигурант дела – Ирина Чиняева. Она, как установило следствие, является родственницей Александра Мальцева. Женщине принадлежит один участок в Нижнетавдинском районе. В договоре суд усмотрел нарушения законодательства.

Ирину Чиняеву также признали виновной в мошенничестве. Изучив материалы дела, суд назначил ей наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно. Также все участники дела должны возместить причиненный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

– Взыскать с Ивановой Л.Г., Мальцева А.А. в солидарном порядке в пользу администрации Нижнетавдинского муниципального района в возмещение причиненного имущественного ущерба в размере 850 000 рублей (по земельным участкам по ул. Мира 72, ул. Мира, 64, ул. Мира, 4, кв. 2 д. Белая Дубрава), с подсудимых Ивановой Л.Г., Мальцева А.А., Чиняевой И.Л. в солидарном порядке в пользу администрации Нижнетавдинского муниципального района в возмещение причиненного имущественного ущерба в размере 285 000 рублей (по земельному участку по ул. Мира, д.15 д. Белая Дубрава), – написано в материалах суда, которые есть в распоряжении редакции.

Напомним, это не единственный случай нарушения законодательства в Тюменской области. На директора тюменского центра занятости Оксану Астафьеву завели уголовное дело. Чиновница подозревается в совершении действий, выходящих за пределы должностных полномочий. С мая 2022 года заместителям директора и главному бухгалтеру центра были перечислены премии за выполнение важных заданий более 1 миллиона рублей. Часть денежных средств с премий были возвращены Астафьевой по ее указанию.