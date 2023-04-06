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Происшествия6 апреля 2023 7:32

В Тобольске мужчины устроили стрельбу около школы во время конфликта

В ходе разборок никто не пострадал
Серафима Краснова
Во время разборок никто не пострадал.

Во время разборок никто не пострадал.

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске недалеко от местной школы мужчины устроили разборки, в ходе которых один из них применил травматическое оружие. Ссора произошла примерно в 5 часов вечера накануне, 5 апреля 2023 года. Во время разборок и пальбы никто не пострадал.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили информацию, заявив, что инициирована проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему.

– Произошел конфликт, в результате которого один из граждан использовал травматический пистолет. В настоящее время участники конфликта установлены. После уточнения всех обстоятельств мы дадим правовую оценку случившемуся, – рассказали корреспонденту «КП»-Тюмень» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, что трое жителей Тюмени предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр. Весной предыдущего года обвиняемые вступили в преступный сговор для получения систематического незаконного дохода и организовали нелегальное казино.

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