Жители Тюмени организовали подпольное казино и получили 1,25 млн рублей

Тюменцы занимались преступной деятельностью с 1 июня 2021 года до 28 апреля 2022 года Фото: Татьяна Коркина

Трое жителей Тюмени предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр. Детали преступления озвучили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. По версии следствия, весной 2021 года обвиняемые вступили в преступный сговор на получение систематического незаконного дохода, организовав нелегальное казино.

«Злоумышленники распределили между собой обязанности и роли, приобрели 9 электронных игровых терминалов с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которые установили в продуктовых магазинах города Тюмени и Тюменского района», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Тюменцы занимались преступной деятельностью с 1 июня 2021 года до 28 апреля 2022 года. В ходе проведения азартных игр мужчины получили доход на сумму более 1,25 миллиона рублей.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Тюмени. С места преступления правоохранительные органы изъяли терминалы. Собранные материалы следователи передали в прокуратуру и суд.