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Происшествия18 декабря 2022 12:00

В ДТП на трассе Шадринск - Ялуторовск погибла 47-летняя женщина, управлявшая «Тойотой»

Во второй иномарке ранены двое пассажиров
Виктория Терина
ДТП на 115 км автодороги Шадринск - Ялуторовск

ДТП на 115 км автодороги Шадринск - Ялуторовск

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 115-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск сегодня, 18 декабря, произошло жуткое ДТП. Столкнулись «Тойота» и «Фольксваген». После аварии 47-летняя жительница села Исетское, которая управляла «Тойотой» оказалась в больнице. Медики делали все возможное, но спасти женщину не удалось.

Кроме того, ранены двое пассажиров второй иномарки - мужчина 60-ти лет и 85-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В больнице скончалась водитель «Тойоты»

В больнице скончалась водитель «Тойоты»

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в жутком ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган - Тюмень погибли три человека.

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