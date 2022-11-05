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Происшествия5 ноября 2022 6:09

Три человека погибли в жутком ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган - Тюмень

В их числе - иностранец, живший в селе Исетское
Алексей КОСЕНЧУК
Алексей КОСЕНЧУК
Трагедия на трассе Курган - Тюмень

Трагедия на трассе Курган - Тюмень

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Три человека погибли в ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган – Тюмень.

На месте работает экипаж ДПС

На месте работает экипаж ДПС

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль «Дэу Нексия» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Хино». В «Дэу» ехали 35-летний иностранец, житель села Исетского, двое мужчин-пассажиров и 51-летняя женщина – единственная, кто остался в живых. Сейчас она находится в больнице.

От легковушки практически ничего не осталось

От легковушки практически ничего не осталось

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Травмы получил и водитель автомобиля «Хино».

Сейчас движение по федеральной трассе частично ограничено, организовано реверсивное движение. На месте ДТП работает руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

На участке организовано реверсивное движение

На участке организовано реверсивное движение

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

БДИ!

ГИБДД рекомендует водителям минимизировать поездки по загородным дорогам. Из-за выпавшего снега и гололедицы сегодня это очень опасно.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в страшном ДТП на тюменской трассе погибли трое вахтовиков из Башкортостана. Еще один человек получил многочисленные травмы.

ДТППроисшествия: ДТПДТП в Тюмени и Тюменской области