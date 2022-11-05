Три человека погибли в жутком ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган - Тюмень

Трагедия на трассе Курган - Тюмень
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Три человека погибли в ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган – Тюмень.
На месте работает экипаж ДПС
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, автомобиль «Дэу Нексия» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Хино». В «Дэу» ехали 35-летний иностранец, житель села Исетского, двое мужчин-пассажиров и 51-летняя женщина – единственная, кто остался в живых. Сейчас она находится в больнице.
От легковушки практически ничего не осталось
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Травмы получил и водитель автомобиля «Хино».
Сейчас движение по федеральной трассе частично ограничено, организовано реверсивное движение. На месте ДТП работает руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.
На участке организовано реверсивное движение
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
БДИ!
ГИБДД рекомендует водителям минимизировать поездки по загородным дорогам. Из-за выпавшего снега и гололедицы сегодня это очень опасно.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в страшном ДТП на тюменской трассе погибли трое вахтовиков из Башкортостана. Еще один человек получил многочисленные травмы.