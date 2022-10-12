В страшном ДТП на тюменской трассе погибли трое вахтовиков из Башкортостана. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 58-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тюменском районе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами. Здесь автомобиль ВАЗ-211440 на скорости влетел в фонарный столб.

Фото - Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Удар был таким сильным, что три человека погибли сразу на месте. Еще одного увезли в больницу с многочисленными травмами, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В машине, которая после удара об опору освещения превратилась в груду металла, ехали вахтовики из Башкортостана. Погибли 32-летний водитель и двое мужчин-пассажиров – им было 38 лет и 53 года. Личность пассажира, который сейчас находится в медицинском учреждении, пока не удалось установить.

Фото - Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного инцидента. Инспекторы советуют на федеральных автодорогах чаще отдыхать, выбирать безопасную скорость и минимизировать поездки ночью и в темное время суток.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 304-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ишимском районе столкнулись два большегруза и ВАЗ седьмой модели. Из-за серьезной аварии всем автомобилистам, кто двигается в сторону Омска, приходится объезжать этот участок по обочине. Предварительно, ВАЗ выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой «Мерседес», затем легковушку отбросило на большегруз «МАН».