Жители Тюмени заплатили инспекторам за нарушения ПДД более 77,5 миллиона рублей

С января по март 2023 года сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано большинство нарушений скоростного режима. Фото: Татьяна Коркина

В ГИБДД по Тюменской области подвели итоги мониторинга нарушений и количестве штрафов, которые были выписаны жителям за два первых месяца 2023 года. Результаты исследования озвучили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

– За первые два месяца этого года в результате мониторинга сотрудниками ГИБДД выписано около 95 тысяч постановлений о нарушении ПДД, на сумму более 77,5 миллиона рублей. 77,6 процентов постановлений уже исполнено, на сумму больше 30 миллионов рублей, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Кроме того, ведется статистика по выявленным нарушениям, которые были зафиксированы на городские камеры видеонаблюдения. Всего инспекторами ДПС было зарегистрировано порядка 105 тысяч нарушений, по ним выписано 73 тысячи постановлений.

– С января по март 2023 года сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано большинство нарушений скоростного режима, в частности тюменцы превышали скорость в 40 километров в час, а также проезжали на красный сигнал светофора, – уточнили в ведомстве.

Напомним, школьники 15 и 14 лет попали в аварию с автомобилем в Исетском районе.