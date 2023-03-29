Два подростка на мотоцикле пострадали в аварии с автомобилем в Исетском районе

Мотоциклом управлял 15-летний школьник, он вез 14-летнего пассажира. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Исетском районе произошло ДТП, где пострадали дети. В селе Шорохово столкнулись автомобиль Lada и мотоцикл. По предварительной версии инспекторов ДПС, авария произошла, потому что водитель авто не пропустил мотоциклиста.

– Мотоциклом управлял 15-летний школьник, он вез 14-летнего пассажира, своего друга. 14-летний подросток травмирован, – говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области.

Подростки находились на мотоцикле без шлема. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Подростки находились на мотоцикле без шлемов, транспорт взяли у приятеля. Родители были не в курсе, что школьники катаются по деревне.