«Нашли рядом с ТЦ»: стали известны подробности исчезновения двух мальчиков в Тюмени

Мальчиков нашли в микрорайоне Мыс, недалеко от торгового центра «Сити молл» Фото: Татьяна Коркина

Накануне вечером, 28 марта, полиция и волонтеры рассказали о пропаже двух мальчиков десяти лет. Информацию разместили активисты в социальных сетях и группах. Ребят удалось найти на следующий день, 29 марта. Они живы, сообщили в паблике «Тюменьрегионспас». Стали известны подробности пропажи школьников, за которых переживал весь город.

– Мальчиков нашли в микрорайоне Мыс, недалеко от торгового центра «Сити Молл». Из дома ребята ушли самостоятельно, с родителями не ругались, проблем не было. Школьники ушли гулять по району, где проживали. Против них не было совершенно ничего противозаконного, – сообщил редакции «КП»–Тюмень» собственный источник, который знает ситуацию изнутри.

Как именно провели ночь ребята – неизвестно. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, с детьми работают специалисты ПДН.

Напомним, оба парня ушли из дома еще днем. Школьники были одеты в черные ботинки и синие шапки. Ориентировка на ребят появилась в социальных сетях. Незамедлительно полицейские объявили поиски детей. Спустя почти 10 часов ребята оказались найдены. Поисками детей занимались сотрудники МВД и волонтеры.

Добавим, в поселке Борки под Тюменью велись поиски исчезнувшего 13-летнего подростка.