В Тюмени 29 марта спустя 10 часов завершились поиски двух десятилетних школьников на Мысу

28 марта в Тюмени объявили экстренные поиски двух десятилетних мальчиков. Фото: Татьяна Коркина

Во вторник, 28 марта, в Тюмени объявили экстренные поиски двух десятилетних мальчиков. Ориентировки были размещены в группе «Тюменьрегионспас» в социальной сети «ВКонтакте».

Первый ребенок – Николай Ш. вышел из дома днем и не вернулся. Приметы школьника: среднего телосложения, светло-русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения ребенок был одет в синюю куртку и спортивные штаны с белыми лампасами.

Второй школьник – Ильяс Г. также пропал накануне вечером, 28 марта. Его ориентировка совпадает с предыдущим мальчиком, только одет он был в черные ботинки и синюю шапку.

За поиски детей принялись полиция и волонтеры. Спустя почти 10 часов ребята найдены, они живы, сообщили активисты в группе «Тюменьрегионспас».

- Несовершеннолетние найдены. Сейчас с ними занимаются сотрудники ПДН. Иные обстоятельства выясняются. По предварительным данным, противоправных деяний в отношении них не совершено, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области журналисту "КП-Тюмень".