«Мы обернули Дашку в белую ткань, а мулла прочитал молитву»: в Тюмени похоронили самого старого кота России

Фото: Эльвира Чаниева

В Тюмени прошли похороны кота-долгожителя по кличке Дашун. На момент смерти пушистику было 26 лет. Хозяйка кота Эльвира Чаниева по вере мусульманка, поэтому она хотела проститься с любимым питомцем по своим религиозным традициям. Похороны кота прошли накануне, 28 марта. Сейчас Эльвира все еще чувствует себя плохо, переживая утрату домашнего питомца, ведь Дашун прожил с ней почти полжизни и стал полноценным членом семьи.

Кот Дашун Фото: Виктория Гаврик

В разговоре с журналистом «Комсомольской правды» – Тюмень» женщина сообщила, что ей удалось провести похороны кота, как она и планировала.

– Мы мусульмане – нам нельзя кремировать, а нужно похоронить, завернув в белый саван. Вчера мы обернули Дашку в белую ткань, а мулла прочитал молитву. У нас в мечети сказали, что мы можем похоронить кота недалеко от кладбища в своей деревне. Там живет мало людей, поэтому мы захоронили Дашку на лужайке. В Тюмени и области, к сожалению, нет кладбища для домашних животных. Мулла мне сказал, что кошки не разделяются по вероисповеданиям, поэтому их и собак принято хоронить на одном кладбище, но у нас и такого нет, – объяснила хозяйка кота в беседе с корреспондентом «КП»–Тюмень».

Мулла разрешил Эльвире прочитать молитву, и даже приезжал сам на похороны Дашуна. Однако прежде в Тюмени с подобным не сталкивались, поэтому для них стало неожиданностью, что женщина решила похоронить котика по мусульманским традициям.

Фото: домашняя съемка / Эльвира Чаниева

По словам председателя правления ЦРО «КУМТО» ДУМАЧР, имама Ибрагима Сухова, мусульманские традиции захоронения предназначены исключительно для людей, а не животных.

– Делать саван и омовения коту не стоит. Я понимаю, можно положить животное в ящик и захоронить его, но проводить похороны кота по мусульманским традициям, которые предназначены для человека, – это некое помешательство, я считаю. Если она хочет достойно проводить животное, пусть в какую-то тряпку обернет и похоронит в поле или в огороде, если кладбища для домашних питомцев у нас нет. Люди и животные – к ним разное отношение должно быть. Хоронить кота в саване – противоречит канонам ислама. Пусть Всевышний успокоит ее душу, если она так сильно переживает. Хотя животное является другом человека, но подход к похоронам здесь другой. Кошки и собаки по природе своей дикие существа, а мы их только одомашнили, – заявил имам- хатыб Ибрагим Сухов в разговоре с журналистом.

Напомним, котик в последнее время часто болел – были проблемы с лапами и глазами. Пушистый питомец мало ходил и много спал. За неделю до его смерти мы посетили Дашуна и его хозяйку.