Орнитолог ТюмГУ опровергла миф об алкоголизме свиристелей

Фото: Мария Иванова, орнитолог, кандидат биологических наук

Жители микрорайона Мыс заметили птиц, которые ведут себя странно. В социальных сетях тюменцы пишут, что небольшая стая свиристелей лежит на асфальте и не двигается. Горожане призывают не убивать птиц в таким состоянии и не выбрасывать в мусорку. Люди предположили, что птицы наелись забродивших ягод, и такое состояние пройдет, но оказалось все иначе. Соответствующий пост вместе с фотографиями появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» обратилась к орнитологу Тюменского государственного университета Марии Ивановой. Специалист отметила, что птицы оказались на земле в затуманенном виде, которое напоминает опьянение, но скорее всего, свиристели столкнулись с какой-то поверхностью. Например, со стеклом или другой зеркальной поверхностью.

– У них может развиться черепно-мозговая травма, когда они немножко заторможены, не могут взлететь на дерево или куст соседний. Таким птицам необходимо оказывать помощь: во-первых, подобрать с улицы, унести в теплое и темное помещение, также можно посадить в коробку с вентиляционными отверстиями для дыхания. Нельзя в это время давать им воды, потому что в дальнейшем это может спровоцировать отек мозга, – отмечает кандидат биологических наук.

Фото: Мария Иванова, орнитолог, кандидат биологических наук

Птиц нужно некоторое время передержать в спокойном состоянии, и через пару часов они приходят в себя, если черепно-мозговая травма не в тяжелой форме. Орнитолог добавила, что в климатических условиях Тюмени в настоящее время ягоды не бродят, а информация про «пьяных» свиристелей – это миф, который распространен в обществе.

Жители Тюмени часто становятся свидетелями странного поведения птиц в последнее время. Накануне тюменцы заметили стаю пернатых, которые прилетели в Восточный округ города. Судя по всему, поведение птиц связано с резким потеплением в Тюмени. Местные жители сравнили это с ситуацией в фильме «Обитель зла».

Напомним, с понедельника, 20 марта 2023 года, в Тюмень пришла настоящая весна. Столбики термометров поднялись до отметки +11 градусов. Пока в регионе сохраняются морозные ночи. Однако уже сегодня температура воздуха в темное время суток станет плюсовой. Ночью в Тюмени ожидается +3 градуса.

Синоптики представили предварительный прогноз погоды на май и апрель 2023 года в Тюменской области. Эти месяцы станут благоприятными для жителей.