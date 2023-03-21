В Тюмени за 2022 год аренда квартир подорожала в среднем на 6,7%

На стоимость квартир влияют коммунальные платежи, состояние рынка и спрос со стороны покупателей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени за 2022 год выросла аренда квартир. Наибольший прирост цен зафиксирован в области двухкомнатного жилья. Рынок недвижимости проанализировали специалисты сервиса «Циан». Например, аренда однокомнатной квартиры в Тюмени составляет около 20,5 тысячи рублей. При этом еще 12 месяцев назад стоимость была на 1 000 рублей меньше.

Рост цен составил 2,5%, уточняют эксперты. Аренда двухкомнатных квартир увеличилась в среднем на 2 тысячи рублей, до 27 тысяч. Аналитики заявляют о приросте на 6,7%.

По словам специалистов, на сегодняшний день хозяева выводят на рынок недвижимости в Тюмени новые квартиры с огромными скидками. Часто компании соглашаются на торг, например некоторые соглашаются на падение цены в среднем на 4,3%.

Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» поговорила с тюменским риелтором Полиной Шмониной, которая рассказала, какие факторы сказываются на аренде жилья.

– Цены на аренду жилья в Тюмени пока стоят на месте, не поднимаются. На стоимость, главным образом, влияют коммунальные платежи, состояние рынка в целом, спрос со стороны покупателей и расположение квартиры в городе. Иногда сезонность тоже присутствует в аренде. Обычно сезон наступает с июня по конец сентября. Но самый главный фактор влияния – это доступность ипотеки, – прокомментировала Полина Шмонина.

Специалисты считают, что на протяжении двух месяцев в 2023 году отсутствие арендатора привело к изменению прайса аренды жилья в Тюмени и области. По данным сервиса «Циан», средняя ставка аренды квартир в России показала годовой рост на 5% за 2022 год. Падение цен зафиксировано в Санкт-Петербурге и Москве.

Напомним, опытный риелтор назвала районы Тюмени с самой дорогой арендой жилья. Самая высокая аренда квартир на сегодняшний день в следующих жилищных комплексах: «Европейский», «Европейский берег» и «Айвазовский». Стоимость аренды однокомнатных квартир в многоэтажных домах в этих ЖК иногда превышает 50 тысяч рублей в месяц.

Всего было проанализировано по ценам более 50 районов города Тюмени. Интересно, что средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в столице нашей страны в 2023 году достигает порядка 36 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры сдаются в Москве за 48 тысяч рублей и выше. Цены во много зависят от местоположения, ремонта и площади. С качественным ремонтом аренда доходит до 25 тысяч рублей в месяц.