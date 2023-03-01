Риелтор назвала районы Тюмени с самой дорогой арендой жилья

Специалист озвучила рейтинг районов Тюмени, с самой дорогостоящей арендой жилья Фото: Виктория Гаврик

Тюменский риелтор Полина Шмонина оценила динамику цен на рынке недвижимости. Специалист озвучила рейтинг районов Тюмени, с самой дорогостоящей арендой жилья. Поговорила с опытным риелтором журналист «Комсомольской правды Тюмень». По мнению эксперта, самая высокая аренда квартир на сегодняшний день в следующих жилищных комплексах: Европейский, Европейский берег и ЖК Айвазовский.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в этих многоэтажных домах иногда превышает 50 тысяч рублей в месяц.

- Европейский, Европейский берег, ЖК Айвазовский (1к - 23-27 тысяч, цена 1к - примерно 35-50), Тюменский 3 микрорайон (немного дешевле Европейского от 20 тысяч рублей и выше), вся центральная часть в новых домах примерно также, как и в ЖК Европейский. Цены во много зависят от дома, ремонта и площади. Например, аренда студии в Европейском с хорошим качественным ремонтом доходит до 25 тысяч рублей. Обычный косметический ремонт – 19-22 тысячи рублей, - рассказала риелтор Полина Шмонина.

Всего в качестве анализа рассматривалось более 50 районов в Тюмени.

Интересно, что средняя цена аренды однокомнатного жилья в Москве в 2023 году достигает порядка 36 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатные квартиры сдаются в столице за 48 тысяч рублей и выше.