В Тюмени на полном ходу сгорел переполненный пассажирами автобус

В Тюмени сгорел рейсовый автобус. Фото паблика "Тюмень №1".

Утром 6 декабря в Тюмени на остановке «Магеллан» загорелся автобус. Очевидцы пожара пишут, что это автобус маршрута № 510, который следовал из Тарман.

В момент начала пожара в салоне были пассажиры, которых водитель попросил срочно выйти, а сам выбрался последним. Ему пришлось вылазить через форточку.

Комментаторы в социальных сетях сравнили водителя автобуса с капитаном корабля, который должен покинуть свой транспорт последним.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области сообщили, что воспламенение произошло на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького. На кадрах, снятых после пожара, видно, что автобус выгорел почти полностью.

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8 человек самостоятельно эвакуировались из автобуса. Никто не пострадал.

Эпичные кадры сгоревшего как спичка автобуса уже разлетаются в социальных сетях.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, как на тюменской объездной дороге загорелся автобус маршрута № 39. Тогда, к счастью, тоже никто не пострадал, пассажиры и водитель выбрались самостоятельно.