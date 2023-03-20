В тюменском аграрном университете 20 марта срочно эвакуировали студентов и преподавателей

Студентов отправили на дистанционное обучение. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени срочно эвакуировали студентов и преподавателей из зданий аграрного университета в понедельник, 20 марта 2023 года. В образовательное учреждение поступила информация о потенциальном минировании. В университет нагрянули сотрудники МВД с собаками, информация оказалась фейковая.

– Эвакуация прошла в нашем вузе. Провели быстро. Как положено. Всё проверили. В корпуса приезжали сотрудники полиции, все здания проверили. Сегодня студенты продолжат учиться в дистанционном формате, а завтра занятия пройдут в штатном режиме. Эвакуация прошла утром, к обеду все мероприятия были закончены. Мы не стали ребят дергать и вызывать на занятия, потому что уже значительная часть пар прошла, – рассказали в пресс-службе Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Сообщение о минировании поступило и в главный государственный вуз Тюмени – ТюмГУ. В пресс-службе университета заявили, что эвакуация студентов не проводилась.

Отметим, что эвакуационные мероприятия проходили и в других регионах России. В частности, срочная эвакуация университетов прошла в Екатеринбурге и Челябинске.

Напомним, злоумышленник разослал по школам и вузам Тюмени сообщения о минировании. Также угрозы поступили и в адрес департамента образования. В пресс-службе МВД комментировать ситуацию отказались.