СМИ: в Тюмени злоумышленник разослал сообщения о минировании школ и вузов города

Автор и адрес хулигана неизвестен, но силовики инициировали проверку. Фото: Татьяна Коркина

Некоторые СМИ сообщают, что злоумышленник разослал сообщения о минировании школ и вузов Тюмени. Личность и адрес хулигана неизвестены, но силовики инициировали проверку. Кроме того, сообщение якобы пришло и на электронную почту департамента образования, а также в некоторые вузы.

Журналист «КП»-Тюмень» обратилась с запросом в пресс-службу МВД России по Тюменской области и в администрацию города. В мэрии информацию не опровергли, а также попросили узнать данные в полиции.

– Без комментариев, – заявил руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Добавим, что ученики с сегодняшнего дня, 20 марта 2023 года, на каникулах, поэтому детям ничего не угрожает. В департаменте образования отметили, что эвакуация в здании не объявлялась.