В Тобольске уволили главврача проблемной больницы Владимира Аполонова

С 13 марта исполнение обязанностей главного врача возложено на Ставер Татьяну Георгиевну Фото: Татьяна Коркина

Главный врач тобольской городской стоматологической поликлиники Владимир Аполонов был уволен с руководящего поста. Журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали в об этом в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области. Интересно, что медицинское учреждение славится скандалами и жалобами со стороны пациентов.

По данным ведомства, с Владимиром Владимировичем расторгнут трудовой договор в связи с истечением сроков предыдущего.

– Трудовой договор с Аполоновым В. В., главным врачом ГАУЗ ТО «Тобольская городская стоматологическая поликлиника», расторгнут в связи с истечением срока трудового договора (срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия), – заявили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

С 13 марта исполнение обязанностей главного врача возложено на Ставер Татьяну Георгиевну, заместителя главного врача, дополнили в департаменте.

Жители Тобольска часто жаловались на работу городской стоматологии в различных группах социальных сетей. В частности, люди были недовольны огромной очередью, в которую приходится вставать с 5-6 утра. Иногда пациенты даже дежурили у дверей поликлиники с позднего вечера.

«Как-то стоял с четырех утра в стоматологию. Когда пришел, уже была толпа, и в итоге сказали, что талонов нет. Хотя в очереди был тринадцатым», – поделился своим мнением один из пользователей в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие отмечают, что ночевали ночью в машинах, чтобы попасть на прием к стоматологу. Люди поддержали инициативу властей сменить главного врача медицинского учреждения, а также они предполагают, что новый руководитель приведет в порядок поликлинику.

Добавим, что жители Тобольска ранее сталкивались с проблемами при электронной записи к стоматологам. Официальный сайт медицинского учреждения показывал, что свободные талоны есть, но база не дает забронировать его на прием к врачу.

В регионе сформировался дефицит инфекционистов и травматологов. Кроме того, в Тюменской области не хватает стоматологов. Дефицит медицинских специалистов власти пытаются решить с помощь роста заработных плат. Так, в регионе врачам предлагают оплату труда от 35 тысяч рублей и выше. А специалисты на руководящих должностях получают даже больше. Оплата труда главных врачей и заведующих около 80 – 100 тысяч рублей.