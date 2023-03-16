Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 марта 2023 8:12

В тюменской школе № 68 на Александра Логунова установили камеры видеонаблюдения в туалетах

Родители оказались возмущены случившимся
Виктория Гаврик
В тюменской школе №68 на Александра Логунова установили камеры видеонаблюдения в туалетах

В тюменской школе №68 на Александра Логунова установили камеры видеонаблюдения в туалетах

Фото: Татьяна Коркина

Камеры видеонаблюдения появились в туалетах тюменской школы № 68. В частности, в первом корпусе. Родители оказались возмущены случившимся, а дети не могут теперь нормально посетить санузел и переодеться. Часть родителей все-таки нормально отнеслись к камерам, так как уверены, что школьники курят и парят другие никотиносодержащие устройства.

Кроме того, заявляют тюменцы, камеры видеонаблюдения помогут обеспечить безопасность учеников и вычислить ребят с вредными привычками. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» не смогла связаться с директором образовательной организации.

Отреагировали на случившееся в департаменте образования по Тюменской области. Администрация не поддержала инициативу руководства школы.

– Камеры в умывальных помещениях первого корпуса СОШ № 68 не подключены к системе видеонаблюдения. Департаментом образования рекомендовано администрации школы демонтировать устройства видеонаблюдения в умывальных помещениях санитарных комнат, – прокомментировали в пресс-службе департамента образования города Тюмени по запросу «КП»-Тюмень».

Напомним, в Тюменской области с 1 апреля стартует прием документов первоклассников в школу.

ОбразованиеОбразование: Особый случайОбразование в Тюменской области