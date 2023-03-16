В тюменской школе №68 на Александра Логунова установили камеры видеонаблюдения в туалетах Фото: Татьяна Коркина

Камеры видеонаблюдения появились в туалетах тюменской школы № 68. В частности, в первом корпусе. Родители оказались возмущены случившимся, а дети не могут теперь нормально посетить санузел и переодеться. Часть родителей все-таки нормально отнеслись к камерам, так как уверены, что школьники курят и парят другие никотиносодержащие устройства.

Кроме того, заявляют тюменцы, камеры видеонаблюдения помогут обеспечить безопасность учеников и вычислить ребят с вредными привычками. Журналист «Комсомольской правды» – Тюмень» не смогла связаться с директором образовательной организации.

Отреагировали на случившееся в департаменте образования по Тюменской области. Администрация не поддержала инициативу руководства школы.

– Камеры в умывальных помещениях первого корпуса СОШ № 68 не подключены к системе видеонаблюдения. Департаментом образования рекомендовано администрации школы демонтировать устройства видеонаблюдения в умывальных помещениях санитарных комнат, – прокомментировали в пресс-службе департамента образования города Тюмени по запросу «КП»-Тюмень».

Напомним, в Тюменской области с 1 апреля стартует прием документов первоклассников в школу.