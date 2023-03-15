В Тюменской области с 1 апреля по 30 июня стартует запись детей в школу Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени начнется запись детей в школу с 1 апреля. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды Тюмень» сообщили в справочной службе городского департамента образования.

- Прием документов стартует с 1 апреля по 30 июня. С июля 2023 года начнет выходить приказ о зачислении первоклассников по местам прописки, а также для тех, кто имеет первоочередное право на прием. После 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября принимаются заявления родителей или законных представителей детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, - уточнили журналисту в департаменте образования Тюмени.

В ведомстве отметили, что соответствующий список документов на прием в школу указан, обычно, на сайте образовательной организации. Таким образом, тюменские родители могут прийти с пакетом документов в школу к директору или заполнить заявку на государственном сайте «Госуслуги». Однако доступ жителям откроется только ближе к апрелю.

Напомним, в список первоочередных зачислений в образовательную организацию входят дети сотрудников МВД, военнослужащих, Росгвардии и других подведомственных структур. Документы и заявления для указанных выше категорий принимаются до 30 июня.

Согласно сайтам тюменских школ, в перечень документов для зачисления первоклассников входят: паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, регистрация ученика по месту жительства. Кроме того, в образовательном учреждении могут запросить копию свидетельств о рождении братьев или сестер учащегося, документ об опеки, справку с места работы родителя.

Добавим, о том, сколько осталось свободных мест в тюменских школах, родителям сообщат не позднее 6 июля. Также образовательные организации должны размещать эту информацию на официальных сайтах.

В департаменте образования Тюмени попросили родителей не торопиться с заявлением на прием документов, ведь соответствующих мест в школах хватит на всех учеников. Также можно заполнить заявление на «Госуслугах», но для этого нужен логин и пароль.

Добавим, в Тюмени построят новую школу за 1,5 миллиарда рублей в родном поселке губернатора региона Александра Моора. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1100 мест. Правительство сейчас ищет подрядчика для строительства новой школы. Речь идет о поселке Березняки. Соответствующий лот разместили на официальном сайте «Госзакупки».