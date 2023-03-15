Благотворительному проекту MassOn Club – 5 лет

15 марта во всем мире отмечают Международный день добрых дел. Символично, что именно с этим праздником совпал 5-летний юбилей бизнес-клуба MassOn – уникального благотворительного проекта, формат которого с успехом сочетает в себе лучшее от интеллектуальных игр, smart-тренингов и нетворкинга. Как привлечь бизнес-сообщество к активной благотворительности и создать комьюнити, объединяющее людей, готовых делать добрые дела с радостью и улыбкой, рассказывают основатели, организаторы и партнеры проекта MassOn Club.

- С чего начиналась история клуба и почему такой формат благотворительного мероприятия оказался столь востребованным?

Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер», организатор MassOn Club:

- К моменту, когда возникла потребность создать «масонов», наша команда в свободное от основной работы время уже больше десяти лет занималась благотворительностью в качестве волонтеров. Мы участвовали во многих тюменских и федеральных проектах, но в них нас смущал основной посыл, как я его называю, через «пожалейку». Нам же хотелось создать проект от бизнеса и для бизнес-аудитории, чтобы он был полезен не только тем, кому помогают, но и самим благотворителям. К первоначальной идее интеллектуальной игры, гостем которой выступит интересная личность, с чьим опытом и знаниями предприниматели будут знакомиться через вопросы, часть нашей команды отнеслась скептически. Но мы попробовали и сразу же поняли, что попали в яблочко. Это как будто бизнес-тренинг, мозговой штурм и нетворкинг в одном мероприятии, поучаствовав в котором, ты собираешь хорошую сумму для добрых дел и, более того, получаешь очень прозрачный и понятный ежемесячный отчет от представителя благотворительного фонда о расходовании средств. С моей точки зрения, это благотворительность, о которой можно только мечтать.

15 марта во всем мире отмечают Международный день добрых дел

- В чем состоит социальный и культурный эффект деятельности проекта MassOn Club?

Светлана Раца, соорганизатор MassOn Club, владелица бизнес-отеля «Евразия», который является постоянным партнером, предоставляющим на безвозмездной основе свои площади под мероприятия интеллектуального бизнес-клуба MassOn:

- Я глубоко убеждена, что в 21 веке невозможно построить свой – закрытый, огороженный от остального мира – островок счастья. Проблемы внешнего мира ворвутся в твою жизнь, и можно с ними жить, а можно стараться улучшить этот мир. Именно такой цели и служит благотворительность: помочь другим людям справиться с проблемами и при этом стать самому счастливее. В этом состоит социальный эффект деятельности проекта MassOn Club – игроки клуба получают возможность участвовать в благотворительности легко, эффективно и в посильном для себя режиме. Но это еще и интеллектуальная игра: игроки собираются в команды, знакомятся, общаются и ломают головы над решением вопросов, которые всегда связаны с логикой, с пользой для предпринимательской деятельности. Играя, мы узнаем много нового – такого, что без этой игры, скорее всего, прошло бы мимо нас. Так интеллектуально и культурно растут игроки клуба MassOn, что, безусловно, приносит им пользу и в бизнесе, и в жизни.

- Вот уже 5 лет Тюменское региональное отделение Российского детского фонда сотрудничает с интеллектуальным бизнес-клубом MassOn: чем обусловлен успех проекта?

Галина Сушинских, заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда:

- Успех проекта можно объяснить тем, что под крылом MassOn Club нам удалось объединить бизнес, досуг в игровой форме и благое дело. Формат интеллектуальной игры дал нам возможность расширить границы и стать ближе к предпринимателям, придумать новые формы благотворительности, которые дают возможность всем желающим оказать помощь. Так, мы организуем аукционы, где выставляются лоты, а это тоже дополнительное финансирование. На Новый год проводится благотворительная акция «Письмо Деду Морозу», когда можно взять с елки письмо ребенка и исполнить детскую новогоднюю мечту. Иногда благотворители сами вручают подарки нашим подопечным. Мы не ограничиваем людей в их желании оказать помощь, а наоборот: предоставляем разные возможности сделать доброе дело. Многие участники MassOn Club от разовой поддержки переходят к более активному участию в благотворительных акциях фонда и делают это на постоянной основе.

- Какие личностные и профессиональные качества прокачиваются, когда человек регулярно принимает участие в интеллектуальных играх?

Алексей Кондрахин, руководитель лаборатории бизнес-инноваций «Стрела», автор вопросов и ведущий игр, редактор телеграм-канала MassOn Club:

- Совокупность качеств, тренируемых в нашей игре, мы называем практической логикой, которая позволяет развивать умственные способности и точно подбирать способ нахождения правильного вывода. Кроме того, интеллектуальные игры – это возможность существенно улучшить память за счет активации архивов знаний и наращивания связей между имеющейся информацией. Регулярно принимая участие в интеллектуальных состязаниях, человек имеет все шансы увеличить скорость и качество мыслительных процессов, прокачать внимание и научиться замечать скрытые детали, а также избегать логических заблуждений и самообмана. Мыслительная работа помогает бороться с демагогией и софистикой, оперативно определять и устранять ошибочные умозаключения других людей, находить нужную аргументацию и использовать ее для убеждения собеседника. Ну и, конечно же, среди полезных и приятных бонусов: профилактика возрастных патологий головного мозга и поддержание его здоровья и активности.

Интеллектуальная «начинка» MassOn Club, или «Игромания» с положительным эффектом

- Расскажите об интеллектуальной «начинке» игр MassOn Club. По какому принципу выбираются темы для встреч, как составляются вопросы?

Алексей Кондрахин: Мы выбираем интересную персону из важной сферы нашей жизни. И также считаем важным донести принципы и убеждения нашего героя. Обычно вопросы состоят из личных, каких-то восхитивших человека историй. То есть отправная точка всегда – интересная персона, опыт героя встречи и его взгляд на жизнь. Мы всегда стараемся найти новые интересные темы и, соответственно, героев, а наша жизнь их «подсвечивает». На принятие решения о выборе персоны и темы новой встречи может повлиять многое: от случайных знакомств до рекомендаций друзей. От актуальной темы до профессионального праздника. За эти годы было много интересных персон и встреч. У нас было много прекрасных героев, и всем им хочется сказать спасибо!

- Какой отклик у бизнес-сообщества проект получил на старте? Как привлекали первых участников и отличается ли количество «масонов» пять лет назад и сегодня?

Полина Гаранина: Первых участников мы приглашали по знакомству. MassOn Club – до сих пор проект закрытый, в который можно попасть по рекомендации, так как количество игровых мест всегда ограничено. С игроками как раз проблем никогда не было. Самым сложным оказалось найти первого гостя, который бы согласился на такую интеллектуальную «авантюру». Им стал Александр Анащенко, возглавлявший в 2018 году Западно-Сибирский банк Сбербанка России. И если когда-то мы начинали с трех команд по пять игроков, то самая массовая игра клуба в 2022 году уже проходила два дня, каждый из которых собирал десять команд по восемь игроков. Это был традиционный Летний Кубок, где можно участвовать командами, собранными заранее.

- Почему такой формат благотворительного мероприятия оказался столь востребованным и полюбился участникам?

Светлана Раца: Когда мы разрабатывали проект MassOn Club, нам хотелось не только развлекать наших гостей, но и наполнять их общение смыслом. Не только собираться и делать доброе дело, но и получать существенную пользу от этого общения для себя и своего личностного роста. Именно формат благотворительной интеллектуальной игры позволил нам соединить эти две составляющие. Думаю, что такое сочетание пользы для себя, общения с интересными людьми и благотворительности принесло проекту успех и приверженность игроков.

- Как вы можете охарактеризовать представителей тюменского бизнес-сообщества, которые являются участниками бизнес-клуба MassOn и помогают вашему фонду?

Галина Сушинских: Во-первых, это люди с высокой внутренней культурой, готовые делать добрые дела без пиара, не крича об этом. Они достаточно скромные и очень уютные: с ними легко и приятно общаться. Это люди позитивные и увлеченные, для которых интеллектуальный досуг и «доброделание» стали хорошей привычкой. По моим наблюдениям, у участников клуба такие встречи стали потребностью. Кто-то приходит на игры семейными парами, кто-то зовет с собой детей. Это, если можно так выразиться, «игромания», но исключительно с положительным содержанием и эффектом. Игра в данном случае выполняет воспитательную функцию и взращивает культуру благотворительности, показывая какой она может быть.

MassOn Club: территория роста, развития и сотрудничества

- Если говорить о бизнес-сообществе: какие бонусы получают предприниматели, участвуя в таких мероприятиях?

Светлана Раца: Члены клуба MassOn, помимо личностного развития и участия в благотворительности, получают возможность общения с «себе подобными». За пять лет проведения благотворительных игр мы видели массу примеров коллабораций – люди на играх знакомились, находили общие интересы, и так зарождались новые проекты и развивалось сотрудничество. Родилось сообщество «масонов»: игроков клуба, которые вместе работают, вместе отдыхают и играют в интеллектуальные игры.

- Как проходят игры? Как участники знакомятся и коммуницируют друг с другом?

Алексей Кондрахин: Наши классические ежемесячные игры проходят по принципу случайно собранных команд. На входе игрок узнает, за каким столом будет играть. Зачастую жеребьевка осуществляется в форме загадки. Так, случайным образом, собираются команды. А уже внутри участники сами назначают капитана. Это очень полезное и важное умение – быстро наладить контакт с неизвестными или малоизвестными людьми, а еще и выбрать лидера.

- Как строится общение в процессе игры между участниками и представителем благотворительного фонда в вашем лице?

Галина Сушинских: Игры MassOn Club – это общение и диалог, когда благотворители, пришедшие на игру, имеют возможность услышать отчет о проделанной работе, задать вопросы, внести свои предложения, на что направить благотворительные средства. Такие варианты сотрудничества тоже возможны: мы прислушиваемся ко всем пожеланиям и оказываем адресную помощь или делим собранные средства с другими фондами.

- Расскажите о пермском и салехардском филиалах MassOn Club: как появилась идея их создания?

Полина Гаранина: С гордостью можно сказать, что MassOn Club – уникальный проект. К тому же, как показала практика, его сложно повторить, так как должно совпасть много факторов: удобная площадка, хороший коммуникатор для сбора игроков и подбора гостей, а также редактор для вопросов, создание которых – очень затратная часть с точки зрения времени. И в Перми, и в Салехарде игры проходят благодаря тому, что игроки из Тюмени переехали в другие города, но так скучали по «масонам», что решили взять не себя организацию встреч на новом месте. Мы им, конечно, помогаем – и связями, и написанием вопросов для игр. А вот благотворительный фонд, в который будут передаваться средства, игроки выбирают сами на месте. Самое сложное, как оказалось, – это поиск площадки. Именно поэтому мы так ценим отель «Евразия» – он для тюменского клуба стал домом.

Доверительные отношения и прозрачность как залог успешного сотрудничества

- По какому принципу выбрали партнера – ТРО «Российский детский фонд»? Как осуществляется контроль за адресным расходованием средств?

Полина Гаранина: Мы работали с РДФ уже много лет, еще до создания клуба. Заместитель председателя Тюменского регионального отделения Российского детского фонда восхищает меня своим подходом – максимальная прозрачность расходуемых средств. Быстрая и подробная обратная связь. Качественная проверка тех, кому предназначена помощь. Верить на слово – звучит хорошо, но бизнесу важен контроль. Тюменское же отделение РДФ отвечает требованиям бизнеса, с моей точки зрения, идеально.

- А приходится ли сталкиваться с предубеждениями?

Галина Сушинских: Благотворительных фондов сегодня много, и все стремятся привлечь к оказанию помощи как можно большее количество людей, убедить общество в важности и необходимости добрых дел. Но при этом мы нередко сталкиваемся с тем, что благотворители не всегда доверяют благотворительным организациям, сомневаются в целевом адресном расходовании собранных средств. MassOn Club – уникальная площадка, где мы встречаемся с бизнесом лицом к лицу. Я как представитель Тюменского регионального отделения Российского детского фонда знаю, кому нужна помощь, а предприниматели имеют возможность не только помочь, но и получить исчерпывающий отчет о проделанной работе. Получился очень крепкий и продуктивный союз. Бесспорно, вклад клуба в благие дела регионального отделения существенный. И не только потому, что сумма, которую мы собрали за пять лет сотрудничества с MassOn Club, составила 4 030 161 рубль. Клуб возрождает и развивает традиции благотворительности, наделяет людей возможностью вершить благие дела и вселяет уверенность, что количество благополучателей по всей области будет расти.

MassOn Club: добро начинается здесь и сейчас

- MassOn Club – это закрытое комьюнити или попасть в него может любой желающий? Какие форматы участия предусмотрены и как можно вступить в ваш клуб?

Алексей Кондрахин: У нас немного свободных мест, но мы рады новым игрокам. Главное – быть любопытным и разделять не только интеллектуальные, но и благотворительные цели клуба. Взнос за игру полностью уходит на благотворительность. Наша позиция такова: на игре никто не зарабатывает, игроки получают эмоции от игры, а нуждающиеся – помощь.

- Расскажите о планах ближайшего и дальнейшего развития благотворительно-интеллектуального движения MassOn Club.

Полина Гаранина: Нам повезло с партнерами и с командой, поэтому мы пять лет играем в Тюмени, а последние два года помогаем нашим партнерам проводить аналогичные игры в других городах. Сейчас клуб сосредоточен на развитии телеграм-канала mass_on_club. Его социальная миссия – тренировать мышление людей, чтобы они стали более осознанными гражданами, умели отличать факт от мнения и думать самостоятельно, но наряду с холодным рассудком имели бы доброе сердце.

- Что хотите пожелать интеллектуальному бизнес-клубу и его участникам?

Светлана Раца: Всем игрокам клуба в честь 5-летия хочу пожелать поддерживать в себе веру в добро, веру в силу разума, веру в людей. И играть – чаще и азартнее, играть онлайн в канале клуба в Телеграме, надеяться на скорое возобновление офлайновых игр.

Члены клуба MassOn, помимо личностного развития и участия в благотворительности, получают возможность общения с «себе подобными»

- Ваши пожелания интеллектуальному бизнес-сообществу, которое сформировалось благодаря деятельности MassOn Club.

Галина Сушинских: Я желаю всем, чтобы привычка делать добро, переросшая в душевную потребность, не угасала. Чтобы участники MassOn Club своим примером показывали другим, что делать добро можно, и это не сложно. Добро вознаграждается и возвращается к тебе. Вместе мы делаем большое дело: показываем всем детям, что мир не без добрых людей и в жизни есть место чуду, и в чудо нужно верить!

Справка

В соответствии с уставом, благотворительные программы Тюменского регионального отделения Российского детского фонда направлены на оказание адресной помощи, защиту физического и нравственного здоровья, интересов и прав детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на поддержку талантливых и одаренных детей, детей-сирот, на индивидуальную реабилитацию и социальную адаптацию детей-инвалидов, на оказание помощи детским домам, медицинским учреждениям, детским реабилитационным центрам. Ежегодно реализуется порядка 13 федеральных и 9 региональных программ и проектов. Традиционно средства от игр MassOn Club направляются на программы Фонда: «Срочная социальная помощь», «Детский реабилитационный центр», «Культурные программы», «Помощь детям-инвалидам», «Спешите делать добро», «Банк потребностей», «Новогодний подарок», «Моя открытка ветерану», «Письмо Деду Морозу», «В судьбе природы – наша судьба», «Портфель первокласснику!» и другие.

За счет финансовых средств клуба MassOn для санатория «Верхний Бор» (сейчас – «Надежда») приобретено оборудование для кабинета робототехники, на что было направлено порядка девяноста тысяч рублей. В Центре социальной реабилитации «Тюменский» на средства клуба закуплено оборудование для детской комнаты, создана развивающая среда для детей, которые находятся в этом центре вместе со своими родителями, проходящими курс реабилитации. Особая забота Тюменского регионального отделения Российского детского фонда – Успенский детский психоневрологический дом-интернат. В этом учреждении проживает до 350 детей-инвалидов, 130 из них имеют статус сирот или оставшихся без попечения родителей, более 160 воспитанников передвигаются на колясках. Часть воспитанников дома-интерната из-за отсутствия у них кашлевого рефлекса нуждалась в регулярной респираторной поддержке. Для этих детей было приобретено медицинское оборудование, не входящее в перечень финансируемых государством. На нескольких играх MassOn Club собиралась требуемая сумма – триста девяноста одна тысяча рублей. В результате два пояса для инфлятора-респиратора (откашливателя) и вибросистема, приобретенные благодаря игрокам клуба MassOn, значительно облегчают жизнь воспитанников учреждения. В четыре семьи на собранные на играх средства была куплена мебель, в пятнадцать семей – планшеты. Также приобретены двенадцать моноблоков и ноутбуков, три стиральные машины и три холодильника. Значительные суммы уходят на приобретение сезонной одежды, обуви, спортивного инвентаря, мебели, реабилитационные мероприятия для детей-инвалидов, исполнение желаний детей – участников благотворительных акций. Так, в рамках благотворительной акции «Портфель первоклассника» за пять лет сотрудничества на средства от клуба было приобретено и передано в многодетные малообеспеченные семьи для первоклассников более пятисот портфелей, укомплектованных необходимыми канцелярскими принадлежностями.