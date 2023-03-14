В Тюмени на Ямской - Аккумуляторной автомобиль сбил мужчину с щенком на руках Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени на пересечении улиц Ямской и Аккумуляторной машина сбила мужчину с щенком на руках. В ДТП пострадали человек и собака, но животное оказалось заброшено в кусты. Инцидент произошел 13 марта 2023 года. Подробности происшествия журналисту «Комсомольской правды» рассказала зооволонтер Ирина Владимировна.

– На перекрестке мужчина перебегал через дорогу, был сбит машиной. Рядом двигался другой автомобиль, который сигналил ему, но он, видимо, не слышал ничего. Молодой человек, который стал свидетелем ДТП, заметил, что щенок был травмирован и улетел в другую сторону, в кусты. Малыша передали нам, мы повезли его сразу на рентген и обследование. Хозяин щенка с нами пока не связывался, вряд ли у него получится, – уточнила неравнодушная тюменка.

По словам зоозащитницы, у владельца щенка нет телефона. В УГИБДД по Тюменской области, уточнила волонтер, обещали заехать к пострадавшему пешеходу домой и передать номер зооволонтеров.

– Уже с ним будем решать, стоит ли ему заниматься ребенком. Малышу предстоит длительное лечение. Сейчас мы забираем его из стационара. Переломы на лапе и ушиб легких. Состояние щенка стабилизировалось. Мы прошли с ним два рентгена и капельницу капали в клинике.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, иномарка KIA вечером в понедельник, 13 марта, сбила 31-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Участника аварии госпитализировали в медучреждение. Сейчас силовики выясняют обстоятельства произошедшего.

В департаменте здравоохранения корреспонденту рассказали, что пациента после обследования в больнице, отпустили домой на амбулаторное лечение. Его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

Напомним, накануне в Тобольске под колеса автомобиля попал школьник. 11-летнего мальчика сбил автомобиль Lada Granta. Авария произошла недалеко от центра города, в четвертом микрорайоне. Ребенок спешил в школу. Предварительно, мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода, расположенного неподалеку.

Как ранее писала «КП»–Тюмень», скорость транспортного движения ограничили специалисты на участке обхода в Тюмени. Для организации строительной площадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на обход города в сторону улицы Ямской. Транспортные ограничения будут действовать на протяжении всех работ.