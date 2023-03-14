В Тюмени на Обходе строители снизили скорость транспорта и сузили полосу движения Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Скорость транспортного движения ограничили специалисты на участке обхода в Тюмени. Детали дорожных изменений сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

По данным ведомства, на время ремонтных работ надземного перехода у жилищного комплекса «Колумб» снижена скорость на транспортном участке ТКАД. Дорожные знаки установили специалисты накануне вечером, 13 марта.

На тюменском объезде ограничили скорость транспорта Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

– Также для организации строительной площадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на обход города Тюмени в сторону улицы Ямской, – уточнили в пресс-службе ГУС Тюменской области.

Ограничение скорости будет действовать на обходе в Тюмени на протяжении строительных работ. Автомобилистам советуют обращать внимание на дорожные знаки.