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НовостиОбщество14 марта 2023 6:06

В Тюмени на обходе строители снизили скорость транспорта и сузили полосу движения

На тюменском объезде ограничили скорость транспорта
Серафима Краснова
В Тюмени на Обходе строители снизили скорость транспорта и сузили полосу движения

В Тюмени на Обходе строители снизили скорость транспорта и сузили полосу движения

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Скорость транспортного движения ограничили специалисты на участке обхода в Тюмени. Детали дорожных изменений сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

По данным ведомства, на время ремонтных работ надземного перехода у жилищного комплекса «Колумб» снижена скорость на транспортном участке ТКАД. Дорожные знаки установили специалисты накануне вечером, 13 марта.

На тюменском объезде ограничили скорость транспорта

На тюменском объезде ограничили скорость транспорта

Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

– Также для организации строительной площадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на обход города Тюмени в сторону улицы Ямской, – уточнили в пресс-службе ГУС Тюменской области.

Ограничение скорости будет действовать на обходе в Тюмени на протяжении строительных работ. Автомобилистам советуют обращать внимание на дорожные знаки.