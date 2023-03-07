Бариста списал с тюменца почти полмиллиона рублей за блюдо в кофейне

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В Тюмени во время дизайнерского фестиваля IGOLKAmarket! с покупателя, купившего блюдо в кофейне, случайно списали почти полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту «КП-Тюмень» рассказал владелец кофейни MOGU Иван Самойлов.

Некоторые СМИ сообщали, что тюменец хотел купить кофе, но с карты снилась непомерно огромная сумма. Однако обстоятельства оказались еще забавнее.

- Как вчера позднее выяснили, оказывается это был не кофе, а поке. Нужно было взять 450 рублей, а сняли случайно 450450 рублей. Но этого не заметила ни гостья, ни наши ребята. Обнаружили только вечером при снятии кассы. На следующий день подошла девушка (которая покупала) с мужем, и мы сделали им возврат на карту. Муж, конечно же вечером удивился сумме, которую потратила его супруга, - рассказал подробности истории Иван Самойлов в беседе с журналистом.

Блогер и бизнесмен отметил, что случайно списанные деньги благополучно возвращены покупателю.

Напомним, в Тюменской области мощно подорожали яблоки и бананы. Кроме того, на 0,2% снизилась стоимость килограмма апельсинов. Молодые яблоки выросли в цене в среднем на 13,8%, говорят данные Тюменьстата. Замыкают пятерку груши и лимоны. Эти виды фруктов подорожали в среднем на 9% и 2% соответственно.