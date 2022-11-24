«В камышах что-то зашевелилось»: под Тюменью отец-охотник случайно застрелил младшего сына, спутав его с косулей

Под Тюменью мужчина случайно застрелил младшего сына, спутав его с косулей Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области во время охоты погиб восьмилетний ребенок. Мужчина произвел роковой выстрел, думая, что в камышах животное, однако там находились дети.

Как стало известно корреспонденту «КП»-Тюмень», в тот злополучный день трое детей гуляли возле водоема, двое из которых были сыновьями охотника. Во время прогулки ребята заметили косулю, и младшенький побежал домой, чтобы поделиться радостной новостью с отцом.

– Отец взял ружье и пошел на охоту за той самой косулей. В камышах что-то зашевелилось, он выстрелил, но оказалось, что это не добыча, а дети. И он, получается, случайно попал в собственного сына. Мясо косули, как предполагалось, должны были приготовить на день рождения уже погибшего сына, – прокомментировал источник.

В пресс-службе следственного комитета рассказали, что на данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства устанавливаются, Следователями проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее жителей Тюмени шокировала новость об убийстве молодого человека в Комарово. Случай привлек к себе особое внимание из-за нечеловеческой жестокости. Труп мужчины расчленили и разбросали по разным местам.