«В Комарово найден труп без головы»: громкое убийство тюменца двумя родственниками обрастает новыми подробностями

Тюменцы нашли расчлененное тело. Фото: СУ СК РФ по Тюменской области.

Тюмень потрясла новость о жестоком убийстве — преступник, избавляясь от тела, расчленил свою жертву. По словам местных жителей, останки обнаружили в районе Кулаково и Комарово. Там же работали правоохранительные органы.

«В Комарово найден труп без головы», — такое краткое сообщение оставил один из пользователей в местном паблике.

Позже история обросла новыми подробностями. Жители микрорайона обнаружили на улице Волостной большое скопление автомобилей и полицейских.

«Кто в курсе, кого в лесу по Волостной ищут? Стая мужиков с палками и сотня машин», — задался вопросом житель в местном чате.

«Труп нашли. Ищут голову», — резюмировал другой сосед.

По данным «Комсомольской Правды» — Тюмень», в это время неподалеку от города, в лесу, проводили следственные действия по делу об убийстве 26-летнего горожанина. Молодой человек пропал 28 августа, спустя два дня близкие заявили об этом в полицию.

Так проходили следственные действия. Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Во время расследования следователи выяснили: парень в день пропажи встретился с двумя родственниками. На допросе мужчины во всем сознались.

— По версии следствия, 28 августа обвиняемые, находясь в квартире дома на улице Геологоразведчиков, решили совершить убийство родственника, с которым у них был затяжной конфликт. Когда потерпевший вошел в квартиру, двое злоумышленников, вооружившись палкой, били родственника по голове. Когда тот перестал подавать признаки жизни, они оставили убитого в квартире. Под утро следующего дня мужчины избавились от тела, — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Следователи обвиняют 33-летнего и 34-летнего тюменцев в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сейчас правоохранительные органы продолжают собирать доказательства. Если суд признает мужчин виновными, их ждет от 8 до 20 лет тюрьмы с дальнейшим ограничением свободы либо пожизненное заключение. Однако, отметим, статья 244 УК РФ, к которой относится расчленение тела, в опубликованном обвинении СК не упоминается.

Такие жестокие преступления, увы, не редкость для Тюменской области. Несколько лет назад двое судимых мужчин совершили надругательство над трупом друга, который скончался от передозировки наркотиков. Мужчины расчленили его тело и вывезли в мешках в хозяйственные постройки.

В этом же году житель Ямала настолько разозлился из-за шумного юбиляра по соседству, что убил того в драке, а потом расчленил тело и захоронил на территории заброшенного дома в пределах города.