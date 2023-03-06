«Шьем для наших»: партия ЛДПР поддерживает швейбаты по всей стране

Автор фото: Родион Севастьянов

«Плечом к плечу» – волонтерское движение, созданное ЛДПР для объединения неравнодушных патриотов страны, желающих внести свой вклад в помощь российской армии. Лидер партии Леонид Слуцкий призвал объединиться всех, кто по-настоящему переживает за свою Родину. Здесь рассмотрят и поддержат любую инициативу, так, как это было сделано для женщин движения «Шьем для наших», создатели которого буквально полгода назад обратились в штаб партии за помощью.

Их деятельность начиналась с нескольких активисток, сегодня это сотни человек в 150 городах России. Швеи своими силами готовят для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и многое другое.

Автор фото: Родион Севастьянов

Например, по словам идейной вдохновительницы и координатора пермского движения «Шьем для наших» Элины Патыковой, на сегодня участницы отправили из Перми уже 17 изделий тонн готовой продукции в зону СВО.

– Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий. Наша помощь адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза, – отмечает Элина.

Как рассказал Леонид Слуцкий, для швейбатов по всей стране партия закупает ткани, машинки, помогает с логистикой и даже помещениями: в столице один из офисов фракции был отдан под швейных цех.

Автор фото: Родион Севастьянов

К слову, Элина Патыкова является и активным блогером, она ведет телеграм-канал «Шьем для наших» и записывает видеоуроки по шитью для тех, кто хочет присоединиться к помощницам.

– Женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте. Это так же просто, как сварить борщ. Стараемся, чтобы каждая желающая могла открыть мое видео и сшить.

В Тюменской области движение «Шьем для наших» открыто в Заводоуковске. В него входят более 200 человек, которые организуют пошив и отправку необходимых вещей для бойцов СВО.

– Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу, – призвал Леонид Слуцкий.

Автор фото: Родион Севастьянов

Участниками движения «Плечом к плечу» по всей стране становятся тысячи волонтеров. Это люди, которые находят время в своем ежедневном графике, чтобы помочь тем, кто на СВО.

– Мы, партия ЛДПР, взяли швейбаты под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что швейбатов станет больше по всей России. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие, – заключил Леонид Слуцкий, выразив благодарность всем неравнодушным россиянам.

Чтобы стать частью движения «Плечом к плечу», нужно зайти на сайт плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.