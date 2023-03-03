В тюменских чатах мессенджеров обсуждают заминированные купюры у городских школ

Фото предоставлено КП

Тюменцы обсуждают в чатах распространение информации о пятидесятирублевых купюрах на улицах и, в частности, возле школ, где якобы спрятаны взрывные устройства. Родители стали экстренно рассылать эти сведения, а также просят предупредить школьников, которые могут подобрать опасную находку.

За комментарием по факту распространения информации корреспондент «КП»-Тюмень» обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Тюменской области.

– Действительно, отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях обнаружения возле школ взрывоопасных предметов, которые завернуты в денежные купюры. Данная информация не соответствует действительности. Поэтому обращаемся к гражданам с просьбой критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять информацию, полученную из неофициальных источников. А представителей блогосферы – обращаться за официальными комментариями и не допускать публикации фейковой информации, вводящей население в заблуждение, – заявил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, накануне, 2 марта, тюменцев напугали страшные сообщения о якобы вспышке холеры в регионе и необходимых мерах предосторожности. Однако в Роспотребнадзоре эти сведения опровергли, назвав их ложными.