Жители Тюмени стали получать в мессенджерах сообщения о вспышке холеры

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Тюменцы стали получать в различных мессенджерах рассылку о вспышке холеры. В тексте сообщается, что главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова предупреждает жителей всех регионов, что в связи с ситуацией на Украине на территории Тюменской области может произойти биологическая диверсия, а также появление возбудителя холеры в ближайших водоемах.

Также указано, что от опасного заболевания может вырасти смертность, которая побьет рекорды COVID-19. Кроме того, хулиганы рекомендовали тюменцам заранее кипятить воду, чтобы избежать страшного заражения. Корреспондент «КП»-Тюмень» обратилась в пресс-службу департамента здравоохранения по Тюменской области и региональный Роспотребнадзор.

– Этот вопрос в компетенции Роспотребнадзора! Всё, что касается вспышек, ограничений, – рекомендую обратиться к ним, – заявили в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области журналисту сообщили, что официальной информации насчет вспышки холеры не было, а сообщения, которые поступают гражданам, фейковые.

Напомним, холера – это острая кишечная инфекция. Болезнь характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника и рвотой, а также другими опасными симптомами. Заболевание относится к особо опасным инфекциям.