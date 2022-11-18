«Убийство на виду у всех – это варварство»: в Тюмени рыночные торгаши ловят птиц на мышиный клей

Фото: скриншот видео

Жителей Тюмени возмутило размещенной в социальных сетях видео, снятого на одном из рынков города: несколько мелких синичек трепыхаются на небольшом листе картона, обильно измазанном клеем. Вырваться птицы не могут: лапки и крылья уже увязли в липкой жиже. Птицы жалобно пищат, их участь уже предрешена. При этом на улице 22 градуса мороза.

Тюменка, снявшая это видео возле торгового центра «На Ямской» предположила, что ловушку «для грызунов» устроили продавцы фруктов, которым досаждают голодные птицы. На картоне лежат для приманки ягоды, яблоки о орехи. В надежде их поклевать птицы попадают в смертельную ловушку.

Врач-ветеринар одного из тюменских зооцентров Жанна Кошукова считает, что торговцы, устроившие такую ловушку, не понесут наказания, так как животные по закону относятся к категории вещей. Закон о жестоком обращении с животными здесь не сработает.

– Когда птица попадает в любую клейкую массу и находится при этом на холоде, она наверняка погибнет. Строительный или мышиный клей – это смерть для птицы, особенно если учесть, какая на улице температура. В советское время применяли специальный клей для птиц: приклеившихся птиц собирали и затем содержали в неволе, но точно не убивали таким варварским способом. Сейчас такого, скорее всего, уже нет, – рассказала Жанна Юрьевна.

В полиции о приклеенных птицах слышали. В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области сообщили, что сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства. Тем же самым занимается Госохотдепартамент.

А горожане в этот момент бурлят негодованием. Большинство комментаторов последними словами называют «сообразительных» птицеловов, отмечая, что, когда птицы сами по себе умирают от холода и голода, это естественный процесс в животном мире. А такое убийство на виду у всех – варварство.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменец издевался над кошкой в лифте.