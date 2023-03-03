Тюменский психолог рассказала, как родителям оградить ребенка от вступления в «ЧВК Редан»

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Массовые драки и другие акты агрессии с участием молодежной субкультуры «ЧВК Редан» прокатились по стране. Родители и политики обеспокоены положением вещей. Некоторые заявляют, что новое движение появилось из-за недосмотра правоохранительных органов, а другие винят интернет и СМИ. Семейный психолог Олеся Немченко в беседе с корреспондентом «КП-Тюмень» рассказала, что движет подростками, какие факторы заставляют несовершеннолетних идти на жестокость. Например, избиение сверстников или эпатажное поведение.

- Начну с того, что факторы жестокости могут быть следующие: естественная агрессия подростков в период 14-17 лет, которая связана с тем, что в этот период происходят изменения в жизни ребенка и он начинает входить во взрослую жизнь. Данный временной период является трамплином. Прожить гормональные изменения, искать себя и стараться понять кто я, разобраться в своей личности, принимать изменения тела (изменение физиологии), всё это приводит к страхам, эмоциональным всплескам и агрессии. Вспомните себя, когда вы были подростком. Уже не ребенок и еще не взрослый, к кому себя относить не понятно. Очень много вопросов, но ответить на них может не каждый родитель, и если с ребенком не установлен доверительный контакт, то подросток чувствует себя за рамками семьи, где должен иметь опору. Поэтому самое простое куда стремится подросток, найти группу по интересам, причем она будет еще и идентифицироваться по внешним признакам, - отмечается эксперт.

По мнению психолога, на подростков также влияют распространение видеоигр и социальных сетей. Многие фиксируют статистику про лудоманию (игровые зависимости) среди детей и подростков, а также сериаломанию, где родитель не контролирует количество проведенного времени ребенка с гаджетом. При этом ряд игр высмеивают человеческие ценности, возвышая цинизм, самоуничтожение, унижение близкого круга, считает Немченко.

- И тут не только вопрос к компьютерным играм и сериалам, а также и телевидения - основа многих шоу - это высмеивание оппонента, примером может стать тот же старый добрый КВН. В этот фактор стоит вкладывать и падающий авторитет учителей в школе, в период 90х и 2000х деньги заменили такие ценности, как честь, совесть и образованность. При этом нагрузка в школах кардинально изменилась и становится все больше и больше, а некоторые дети еще посещают дополнительно различные школы, которые также увеличивают нагрузку и родители ожидающие высокие результаты от ребенка. Не каждый взрослый может выдержать такую нагрузку и жить долго в состоянии стресса, рано или поздно агрессия выйдет наружу. Поэтому и подросток находится, как между молотом и наковальней, и чтобы снять напряжение, происходит выплеск эмоций в виде агрессии. Стоит отметить, что в нашей культуре самая табуированная эмоция – это злость, и подросток попадает в замкнутый круг - проявил злость равно плохой ребенок, значит его пристыдят, значит родитель не любит плохих детей, тогда запускается механизм отвержения, - акцентирует Олеся Немченко.

Специалист отмечает, что агрессия не свойственна нынешнему поколению, как думают многие люди 40+. Потасовки, драки и эпатажное поведение были в 80-е, 90-е и нулевые. В 2000-х годах, вспоминает психолог, были различные движения: от эмо и скинхэдов до русских немцев.

- Я ребенок из 80-90х, у нас также были драки, выяснение отношений, разборки за школой, в парке. Предметом раздора могло быть все что угодно - от того, что не сошлись во мнениях с кем должна остаться была главная героиня сериала «Дикий ангел» до того, что сними юбку, я ее хотела себе и мне мама не купила. В университетские годы были движения готов, русских немцев, скинхэдов, эмо, каждая субкультура существовала и враждовала с друг другом. Мы можем взять другие поколения, и среди них были также субкультуры - к примеру те же стиляги, - объяснила Олеся Немченко в разговоре с журналистом.

По мнению эксперта, несмотря на социализацию и общение со сверстниками, которые получают подростки в группа, субкультуры все-таки опасны. Психолог считает, некоторые движения носят разрушительный и деструктивный характер. Именно в таком окружении ребенок может получить своеобразный толчок для выброса агрессии.

- Подросток решает важную задачу в это время - выстраивает социальные связи со сверстниками и проводит эксперименты с социальными ролями. Подросток решает свои потребности при общении среди сверстников, в том числе и социальную природу агрессивного поведения и факторов социальной среды. Социализация подростка большее время происходит в школе, но если он там не находит реализацию, то он будет искать другие пути. Подкрепляется уход в субкультуру ещё тем, что подросток не получил в той же школе признание или понимание среди сверстников, которые необходимы в данный период, где будет реализация подростка зачастую через агрессию. Субкультуры, цели которых деструктивны и носят разрушительный характер, увы, опасны, - пояснила эксперт.

Главной причиной, почему дети вступают в «ЧВК Редан», считает психолог, скрывается в семейных взаимоотношениях и школе. Если ребенок «уходит» в субкультуры для признания и проявления себя, значит слабый контакт, взаимосвязь или понимание с родителем. Взрослым стоит задать вопросы - чем увлекается ваш ребенок, что он сейчас испытывает, когда у него происходит гормональное перестроение тела, как ему сейчас приходится справляться с новым телом, как он принимает себя с новыми эмоциями, знает ли он ответы как ему справляться с тем, что он утрачивает детство и былую свободу, как ему быть, когда увеличивается ответственность в учебных или бытовых делах, как у него происходит общение со сверстниками и принимают ли они его нового, добавила эксперт.

- Еще важный момент - вопрос первых сексуальных контактов. Еще одна супертабуированная тема в семьях, но это уже другая история. Некоторые родители не знают ответов на этот вопрос, зачастую отвечая тем «нас этому не учили». Да, нас этому не учили, но как гласит прекрасная мудрость от Йозефа Эметса «Если хочешь воспитать ребенка – воспитай себя. А если не можешь себя воспитать – терпи от ребенка свои недостатки». Зачастую родители отдают ребенка психологу, только ребенок возвращается в систему семьи, которая не изменилась и обычно работа психолога терпит крушение как корабль, даже не начав свое плавание. На какое-то время работа психолога поможет, но ребенок зависим от взрослых и авторитет взрослого в семье выше, чем психолога, - уверена специалист по семейным взаимоотношениям.

Психолог назвала несколько способов, как уберечь детей от компании «ЧВК Редан». По мнению Немченко, кроме всего вышеперечисленного не стоит упускать из вида деятельность педагогов в школе.

- Сейчас сформирована так система образования, что часть преподавателей просто либо не успевают заниматься с детьми, потому что сами загружены бюрократией или уже не хватает физических сил на внимание каждому подростку, ведь педагоги простые люди и имеют право на свою жизнь. Данный баланс сложно отрегулировать, и тут опять вопрос кто готов брать ответственность на себя - родителя. Какой бы педагог не был, система ценностей первоначально закладывается в семейных отношениях, - отмечает эксперт.

Психолог заявила, что если ребенок уже попал под влияние субкультуры, то родители должны взять на себя ответственность и признать, что в некоторых аспектах процесс воспитания был упущен, а сейчас как раз самое время попробовать настроить новые отношения с ребенком.

- Да, это может быть через здоровую агрессию, через обиды, через вину, но поверьте результат не заставит себя ждать. Станьте для подростка тем примером, как надо вести себя в обществе, как важно искать ответы на свои вопросы, справляться с трудностями, и как вы эти трудности проживаете, показывайте, как хорошо быть взрослым с четкими убеждениями и ценностями, которые не противоречат внутреннему состоянию души. Ведь работа и учеба ничем по факту не отличаются, если провести параллель, разговаривайте с ребенком. Порой страшно, иногда непонятно, помните - это ваши уникальные и прекрасные дети, а вы их родители, других таких же уже не будет никогда, - подытожила Олеся Немченко в беседе с корреспондентом.

Напомним, правоохранительные органы на неделе задержали около 10 подростков в тюменском ЦУМе во время рейда на «ЧВК Редан».