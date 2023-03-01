Полиция арестовала 10 подростков у тюменского ЦУМа во время облавы на «ЧВК Редан» Фото: Виктория Гаврик

Возле тюменского ЦУМа во вторник, 28 февраля 2023 года, состоялась сходка скандально известного «ЧВК Редан». Одновременно с подростками у торгового центра дежурили полиция и скорая.

Корреспонденту «КП-Тюмень» собственный источник рассказал о задержании некоторого числа несовершеннолетних. По словам инсайдера, за вечер силовики арестовали порядка 8-10 подростков у тюменского ЦУМа. С ребятами провели профилактические беседы.

- Стояла скорая и несколько машин полиции. Они искали сторонников «ЧВК Редан» из числа подростков, останавливали и опрашивали всех несовершеннолетних в черном. Слышал, что у «редановцев» снова будет встреча. В субботу, 4 марта, у Сити Мола, - рассказал источник «Комсомольской правды Тюмень», который решил остаться анонимным.

На прошедших выходных в некоторых крупных регионах России прошли полицейские рейды по задержанию подростков с длинными черными челками и знаком паука на спине. Силовики выявляли сторонников «ЧВК Редан» по внешним признакам. Официально комментировать происходящее у тюменского ЦУМа в пресс-службе регионального МВД России отказались.

Напомним, член Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов рассказал, почему и откуда появились «редановцы».

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