«Застал жену с любовником – и ушел в отрыв»: в Тюмени бродяга из ДНР, попавший в центр для бездомных, ждет встречи с семьей

Несколько лет назад Карелов пришел к Богу Фото: Евгения Суворова

Центр помощи «Милосердие» – гостеприимный дом для тысячи людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для одних центр стал кровом на несколько часов, другие остаются здесь на продолжительное время. Объединяет постояльцев «Милосердия» одно – трудная, полная взлетов и падений судьба.

Большинство из гостей центра категорически отказываются от интервью, но шестидесятилетний уроженец Горловки Донецкой области Сергей Карелов стал исключением из этого правила. Мужчина попадал в «Милосердие» уже трижды, на этот раз его привезли после года лечения в туберкулезном диспансере.

– Я романтик по жизни, – заявляет он. – В молодости мне любое занятие быстро наскучивало, становилось неинтересным. Работал на шахте, горнорабочим очистного забоя. Был в авторитете, занимался восточными единоборствами, тренировал пацанов. «Погоняло» у меня было Карел. На флоте служил на подводной лодке. Словно в консервной банке: нырнул-вынырнул. Тоска. Хотя дослужился до мичмана. Прошел спецподготовку для подводников в Эстонии. Надоело все. Там не стреляют, а я хотел воевать. В «Афган» рвался, но в военном комиссариате не брали, да и мамка не пускала. Потом вызывает меня военком, спрашивает: «Поедешь воевать с радиацией, спасать мир?».

Так Карелов отправился в 1986-м году на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Проводил очистку крыши четвертого энергоблока.

– Работали меньше минуты, примерно 45 секунд. По сирене прекращали. Там даже японское оборудование не выдерживало, «глючило», поэтому нас, спасателей, называли биороботами, – вспоминает ликвидатор.

Карел - единственный из постояльцев, кто смог дать нам интервью Фото: Евгения Суворова

После Чернобыля поехал в Норильск, к родному брату Володе. Первая жена Галина с дочерью осталась на Украине. Там, в Норильске, «Карел» пытался устроиться на рудник, но подвели ноги (сказались последствия работы на Чернобыльской АЭС). Трудился слесарем, потом со второй женой Людмилой в 1997 году переехал в Тюмень, к родителям.

– Предложили работу в Карачаево, под Новым Уренгоем. Сколотил бригаду, занимались изоляцией теплотрасс. Коттедж был свой, – рассказывает Карелов.

Однажды, как в анекдоте, не вовремя вернулся домой и застал жену с любовником. Это стало отправной точкой, после которой жизнь Карелова покатилась под откос.

– Запивался. Наркотики употреблял. Мама, когда живая была, устраивала меня на «откачку» в наркологию на Семакова. Помогло. Временно завязал. Потом опять, – говорит мужчина.

В трезвые периоды довелось поработать санитаром в больнице, плотником в Абалакском монастыре.

– Мама умерла, а отец жив или нет, не знаю. Если что, сообщите потом, – просит он. – Сейчас я успокоился, все, хватит, свою бочку выпил… Здоровья нет, энцефалопатия у меня, не слышу на одно ухо. Только одна половина мозга работает, вторая отказала, так и живу.

Несколько лет назад Карелов пришел к Богу. Считает себя истинно верующим человеком.

- Благодарен руководству и сотрудникам центра, в котором я перестал чувствовать себя никем, пустым местом, – заметил он. – Как документы мне сделают, поеду к дочери, к Юльке, в Горловку. Мы созванивались, ждет она меня. С внуками повидаюсь!

Как пояснила администратор центра развития социальных программ АНО ЦРСП ТО «Милосердие», человек за помощью в центр может обратиться в любое время, даже ночью.

– Мы его регистрируем в журнале, передаем информацию в областное бюро розыска, на случай, если обратившегося ищут родственники. Бывает же всякое: может, человек заблудился, или у него деменция. Иногда волонтеры приводят людей, бывает, и скорая помощь привозят к нам граждан, чья личность не установлена.

В центре обратившемуся предоставляется помещение для проживания (до выяснения всех обстоятельств), трехразовое горячее питание. Проводится санитарная обработка: душ, дезинфекция (в случае обнаружения педикулеза). Выдается нижнее белье, верхняя одежда. Дальше с обратившимся начинают работать сотрудники социальной, медицинской службы.

Решается вопрос по трудоустройству человека, чаще всего, с предоставлением служебного жилья, например, на охранный пост.

– Разумеется, не все постояльцы возвращаются к нормальной жизни, многие опять начинают бродяжничать, – заметила администратор.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в городе ищут сыновей мужчины, который 4 года скитался по тайге и чудом остался жив. Когда он уехал на заработки, ребята были совсем маленькими.