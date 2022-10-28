В Тюмени ищут сыновей мужчины, который 4 года скитался по тайге и чудом остался жив. Фото - Андрей Якунин.

В Тюмени сотрудники центра социальной помощи «Милосердие» разыскивают родственников мужчины, который в настоящее время находится у них на лечение. Александр Шаров чудом выжил после четырехлетнего скитания по тайге. А где-то его ждут два пацана, которые, когда он уезжал на заработки, были еще маленькими.

Медики рассказали некоторые подробности из жизни отшельника. Оказывается, он родился в Акмолинской области (Казахская ССР) в 1965 году. Когда развалился Советский Союз, работы совсем не стало, поэтому он решил рвануть на Север за длинным рублем. Приехав туда, устроился на стройку, и вполне спокойно работал, пока не случилась беда: упал со строительных лесов и сломал позвоночник. После он год пролежит в больнице в Октябрьском районе Ханты-Мансийского округа – Югры.

– В одном из городов ХМАО он снова стал трудиться строителем, в свободное от работы время бродил по лесам. Бригада распалась, и Александр долго не мог найти работу, так как у него не было прописки. Тогда-то он ушел в лес на постоянное место жительства, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» руководитель центра Андрей Якунин.

Все эти четыре года мужчина намеренно вырвал из памяти – не хочет вспоминать. Уже совсем истощенного его увидели местные жители и передали добровольцам, которые привезли его в Тюмень в мае 2020 года. Состояние было очень тяжелое. Он плохо говорил, врачи нашли у него почечную недостаточность, анемию – и это еще не все болячки. Бедняга даже ковид перенес. Но есть болезнь и пострашнее – неоперабельная онкология.

У него есть мечта – получить российский паспорт. А пока думает о сынишках, которые остались в Казахстане. Правда, сотрудникам центра ничего не рассказывает – о личной жизни из него и слова не вытянешь. В «Милосердии» предполагают, что ему, скорее всего, было больно говорить им о том, что он стал инвалидом и не может больше работать.