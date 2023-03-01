В тюменском ТЦ «Зеленый берег» ребенок наткнулся глазом на острый угол стойки для журналов Фото: Виктория Гаврик

В тюменском торговом центре «Зеленый берег», который расположен на Алебашевской, несовершеннолетний наткнулся на выступающую часть стойки для журналов и повредил глаз. Об этом рассказали в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок наткнулся глазом на полки, где лежали газеты и журналы. Трагедия произошла в продуктовом магазине внутри ТЦ в понедельник вечером, 27 февраля.

Очевидцы заявляют, что малыш громко кричал на весь торговый центр, многие испугались и вызвали скорую. Тюменцы задались вопросом, что именно случилось с мальчиком и как сейчас его здоровье. Корреспондент «КП-Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу департамента здравоохранения по Тюменской области.

- Вызов поступил 27 февраля в 21:09, прибытие бригады скорой медицинской помощи - 21:18. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2.

Пациент отпущен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное, - рассказали в департаменте журналисту.

Напомним, при травме глаза врачи рекомендуют сначала обработать веки чистой водой, потом закрыть рану стерильной марлевой повязкой и приложить холодный лед по возможности. Не советуют медики интенсивно тереть глаза и смотреть прямо на свет.

«Комсомольская правда - Тюмень» писала ранее о том, что в Тюмени мальчика, которого покусала бойцовская собака, выписали из больницы. Малыша навестили следователи и подарили ему игрушки.